Španielsko si pripomenulo päť rokov od útokov islamistov v Katalánsku

Barcelona 17. augusta (TASR) - V Barcelone sa v stredu konal obrad na pamiatku 16 obetí džihádistických útokov pred piatimi rokmi. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Desiatky ľudí si uctili mŕtvych minútou ticha na bulváre Las Ramblas, kde 17. augusta 2017 dodávka vrážala do chodcov a nechávala za sebou pás smrti. Príbuzní obetí a predstavitelia krajiny kládli biele karafiáty k pamätnej tabuli na mieste, kde sa dodávka útočníka zastavila. Medzi prítomnými bola ministerka dopravy Raquel Sánchezová, minister kultúry Miquel Iceta, prezident regionálnej katalánskej vlády Pere Aragones a starostka Barcelony Ada Colauová.



"Tento dátum býval len ďalším dňom v kalendári. Teraz sa človek 17. augusta vždy zobúdza s kŕčom v žalúdku," povedala Colauová pre verejnoprávnu televíziu TVE krátko pred obradom.



Útoky, pri ktorých zomrelo 16 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 140 ľudí, podnikla extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Útočníkmi boli prevažne mladí ľudia marockého pôvodu, ktorí vyrastali v Katalánsku.



K prvému útoku došlo na preplnenej ulici La Ramblas v historickom centre Barcelony, kde mladík v bielej dodávke narážal do chodcov a zabil 14 ľudí, väčšinou zahraničných turistov. Najmladšou obeťou bol trojročný chlapec. Vodiča, ktorý na úteku zabil 30-ročného muža a ukradol mu auto, o niekoľko dní zlikvidovala polícia.



O niekoľko hodín po prvom útoku moslimskí radikáli zaútočili v prímorskom letovisku Cambrils asi 100 kilometrov južne od Barcelony. Päť mužov oblečených do falošných samovražedných viest vrazilo autom do policajného kontrolného stanovišťa a s nožmi zaútočili na okoloidúcich. Jednu zo žien smrteľne pobodali. Polícia páchateľov zastrelila.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v tvíte napísal, že Barcelona a Cambrils "trpeli nenávisťou a terorom v uliciach". "O päť rokov (neskôr) spomíname na obete týchto útokov so zrakom upretým na cieľ, na rozvíjanie budúcnosti mieru," dodal premiér.



Španielsky súd v roku 2021 odsúdil troch mužov za napomáhanie útočníkom na osem, 46 a 53 rokov väzenia. Minulý mesiac však súd znížil o desať rokov tresty dvoch mužov, ktorí dostali najdlhší trest. Tretieho podmienečne prepustili v septembri 2021.



Malá skupina protestujúcich, ktorí obviňujú španielsku vládu z toho, že stojí za útokmi, sa počas minúty ticha posmievala a pokrikovala. Držali aj pútače s nápisom "Žiadame pravdu" a vlajky katalánskych separatistov.