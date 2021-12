Španielsko skracuje povinnú izoláciu pre bezpríznakových

Madrid 30. decembra (TASR) - Španielsko skrátilo z desiatich na sedem dní povinnú izoláciu bezpríznakových osôb a ľudí s miernym priebehom ochorenia COVID-19. Opatrenie vstupuje do platnosti od štvrtka 30. decembra. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Španielske ministerstvo zdravotníctva a ministri zdravotníctva v jednotlivých španielskych autonómnych spoločenstvách sa na skrátení tejto izolácie dohodli ešte v stredu. Priebeh ochorenia týchto osôb však musí byť mierny a po ukončení izolácie musia byť bezpríznakové.



Španielska ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová spresnila, že opatrenie o skrátení izolácie vstúpi do platnosti vo štvrtok 30. decembra. Návrat do bežného života po siedmich dňoch nie je podmienený absolvovaním testu, dodala.



Toto sedemdňové obdobie sa počíta od dňa, keď sa objavili príznaky ochorenia a – v prípade bezpríznakových – od dňa pozitívneho výsledku testu.



Predstavitelia zdravotníckych úradov sa na stredajšom rokovaní takisto dohodli na skrátení izolácie z desiatich na sedem pre nezaočkované osoby, ktoré mali kontakt s človekom pozitívnym na covid. Zaočkované osoby v Španielsku v takomto prípade nemusia do izolácie, pripomína DPA.



Opatrenie o skrátení izolácie má zabrániť výpadkom v službách, napríklad v nemocniciach a v doprave, píše DPA. Počty prípadov koronavírusu v krajine sa zvyšujú a veľa pracovníkov musí nastúpiť do izolácie.



Priebeh ochorenia po nákaze variantom omikron je miernejší ako v prípade predošlých variantov a situácia v španielskych nemocniciach zostáva podľa úradov aj naďalej pod kontrolou.