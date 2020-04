Slávnosť s behmi s býkmi v Pamplone zrušili, dôvodom je koronavírus

Pamplona 21. apríla (TASR) - Tradičná viacdňová slávnosť s behmi s býkmi v severošpanielskom meste Pamplona sa tento rok nebude konať. Dôvodom jej zrušenia je pandémia nového koronavírusu. V utorok to oznámila radnica mesta, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Slávnosť bola naplánovaná od 6. do 14. júla.



Ranné behy s býkmi vážiacimi pol tony sa každoročne konajú v Pamplone počas slávností sv. Fermína, ktoré sú staré niekoľko storočí.



Fiesta v Pamplone sa stala celosvetovo známou vďaka románu Ernesta Hemingwaya z roku 1926 Slnko aj vychádza. Aj vďaka nemu do Pamplony na sviatok sv. Fermína každoročne zavítajú tisíce zahraničných turistov.



Na samotných behoch v úzkych, kockami dláždených uličkách Pamplony sa zúčastňujú stovky odvážlivcov tradične oblečených v bielych košeliach, ktorých býky naháňajú. Často sa stane, že títo muži sa po páde ocitnú pod nohami bežiacich, podráždených býkov, niektorých naberú zvieratá na rohy alebo ich pošliapu.



Každý rok sa počas behu s býkmi uličkami Pamplony zraní viacero ľudí. Nebezpečná akcia si už vyžiadala aj ľudské životy.