Španielsko sprísnilo opatrenia zákazu vychádzania. Prijalo obmedzenia

Madrid 31. marca (TASR) - V Španielsku vstúpili v utorok do platnosti drastické a sporné opatrenia v boji proti pandémii nového druhu koronavírusu, týkajúce sa sprísnenia obmedzení voľného pohybu ľudí a zákazu vychádzania. Informovala o tom agentúra DPA.



Uvedené opatrenia už v sobotu avizoval španielsky premiér Pedro Sánchez. Všetci zamestnanci firiem, ktoré nepatria medzi základné vo fungovaní hospodárstva, musia zostať do 9. apríla doma. To sa dotkne najmä stavebného sektora a veľkých častí priemyselnej oblasti. Vláda tieto opatrenia podľa rakúskej stanice ORF nazvala "zimným spánkom".



Španielska vláda 14. marca v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu zakázala obyvateľom opúšťať svoje domovy. Doteraz však tí, ktorí nemali povolenie pracovať z domu, smeli do práce dochádzať.



Všetci zamestnanci, ktorých zákaz chodenia do práce zasiahne, majú podľa vlády naďalej dostávať plat a hodiny, ktoré neodpracovali, si majú nahradiť neskôr.



Nové opatrenia ostro kritizovali mnohí podnikatelia, ako aj najvyšší predstavitelia jednotlivých regiónov.



Španielsko je po Taliansku druhou najviac zasiahnutou krajinou v Európe. V pondelok večer Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hlásila v tejto krajine 85.199 potvrdených prípadov nákazy a 7424 úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo doteraz 16.780 osôb.