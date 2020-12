Španielsko spustí očkovanie obyvateľstva 27. decembra

Madrid 18. decembra (TASR) - Španielsko spustí očkovanie obyvateľstva proti koronavírusu 27. decembra, deň po tom, čo do krajiny dorazia prvé dávky vakcíny. Uviedol to v piatok španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa, ktorého citovala agentúra AFP.



Illa sa vyjadril deň na to, ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že Európska únia spustí očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v dňoch 27. až 29. decembra, pričom tento krok označila za "európsky moment" v boji proti koronavírusu.



V Španielsku od začiatku pandémie zaznamenali 1.805.633 prípadov nákazy koronavírusom, ktorej podľahlo 48.777 ľudí.