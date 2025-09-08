< sekcia Zahraničie
Španielsko stiahlo na konzultácie svoju veľvyslankyňu v Izraeli
Autor TASR
Madrid/Tel Aviv 8. septembra (TASR) - Španielsko v pondelok stiahlo na konzultácie svoju veľvyslankyňu v Tel Avive Anu Sálomonovú Pérezovú. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar predtým obvinil španielskeho premiéra Pedra Sáncheza z antisemitizmu a zakázal dvom členkám jeho vládneho kabinetu vstup do krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa nemenovaného zdroja agentúry AFP sa španielsky minister zahraničia José Manuel Albares rozhodol o odvolaní veľvyslankyne „v nadväznosti na očierňujúce obvinenia proti Španielsku a neprijateľné opatrenia proti dvom členom vlády“.
Premiér Sánchez v pondelok avizoval, že Španielsko zavedie zbrojné embargo na Izrael a zakáže vstup do Španielska Izraelčanom, ktorí sa zapájajú do bojov v Pásme Gazy. Tel Aviv reagoval zákazom vstupu pre španielsku ministerku práce Yolandu Díazovú a ministerku pre mládež Siru Regovú. Saar obe obvinil z antisemitizmu a korupcie.
Sánchez v pondelok predstavil deväť opatrení, ktorých cieľom je podľa neho zastaviť „genocídu v Pásme Gazy“. Zahŕňajú zbrojné embargo na Izrael a zákaz vstupu na španielske územie Izraelčanom zapojeným do bojov, aj zákaz vstupu do španielskych prístavov a vzdušného priestoru pre lode a lietadlá smerujúce do Izraela, ak prevážajú zbrane alebo palivo.
Španielsky premiér podľa svojich slov dúfa, že tieto opatrenia pomôžu zvýšiť tlak na izraelskú vládu a premiéra Benjamina Netanjahua s cieľom „zmierniť utrpenie palestínskeho obyvateľstva“.
Sánchez je podľa AFP jedným z najotvorenejších kritikov vojny, ktorú Izrael vedie proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Stal sa najvyššie postaveným európskym lídrom, ktorý tento konflikt označil za „genocídu“.
