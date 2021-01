Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Madrid 5. januára (TASR) - Štyria migranti prišli o život počas plavby z afrického pobrežia na španielske Kanárske ostrovy, informovala v utorok agentúra AFP.Plavidlo so 47 migrantmi z oblasti subsaharskej Afriky pristálo na brehoch kanárskeho ostrova Tenerife v utorok v skorých ranných hodinách.Tri osoby zahynuli počas plavby, štvrtá zomrela neskôr, spresňuje na svojej webovej stránke denník El País. Ďalšie tri osoby previezli do nemocnice z dôvodu popálenín a ďalších zranení.Počet príchodov migrantov do Španielska cez Kanárske ostrovy sa zvýšil po tom, ako Španielsko posilnilo hliadky v okolí svojho južného pobrežia, čím výrazne obmedzilo príchody cez Stredozemné more, píše AFP. Plavidlá s migrantmi sú často preplnené a ich stav je nevyhovujúci, čo zvyšuje riziko.Podľa pondelkových údajov španielskeho ministerstva vnútra prišlo počas minulého roka do krajiny 23.023 nelegálnych migrantov, píše El País. V roku 2019 ich bolo 2.687.Stovky migrantov podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prišli minulý rok počas cesty na Kanárske ostrovy o život.