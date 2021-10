Dieťa narodené na ceste do Európy musia zaregistrovať v Španielsku

Madrid 27. októbra (TASR) - Batoľa narodené počas cesty jeho matky z Kamerunu do Európy musí byť zaregistrované v Španielsku, aby nebolo bez štátneho občianstva a aby mu boli garantované všetky práva na základe španielskych zákonov, rozhodol v stredu súd. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa dokumentov súdu nebolo narodenie dievčatka 27. marca 2020 v nemocnici v alžírskom meste Oran zaznamenané alžírskymi úradmi. Matka s dieťaťom pricestovali do Španielska v čase, keď malo dieťa jeden rok a dva dni. Odvtedy bývali v humanitárnom prijímacom stredisku v juhošpanielskej provincii Cordoba. Prostredníctvom testu DNA sa preukázalo, že žena je matkou dieťaťa.



"Našli sme dieťa, ktoré pre zákon neexistuje, pretože nebolo zaregistrované," napísal sudca Francisco Ortega. "Štát Alžírsko nemá žiadny záznam o jej narodení. Takisto nie je nijaký záznam o tom, že tak urobil štát Kamerun," dodal.



Registráciu bezprostredne vyžaduje medzinárodná norma, ktorá udeľuje povinnosť štátom vrátane Španielska okamžite zaregistrovať akékoľvek narodené dieťa, ktoré predtým nebolo registrované v inom štáte, dodal.



Ak by Španielsko podľa neho nezaregistrovalo dievča, "konalo by rovnakým nedbalým spôsobom, ako konalo Alžírsko", upozornil Ortega.



V Španielsku sa vyžaduje občianska registrácia na zabezpečenie identifikácie i uľahčenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu.