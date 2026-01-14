< sekcia Zahraničie
Španielsko, Taliansko a Poľsko vyzývajú svojich občanov opustiť Irán
Nemecké úrady zároveň vydali upozornenie pre svoje letecké spoločnosti, aby sa vyvarovali preletu ponad iránsky vzdušný priestor, uviedla v stredu služba FlightRadar24.
Autor TASR
Teherán 14. januára (TASR) - Španielsko, Taliansko a Poľsko v stredu vyzvali svojich občanov v Iráne, aby okamžite opustili krajinu pre pretrvávajúce protivládne demonštrácie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Španielom, ktorí sa nachádzajú v Iráne, sa odporúča, aby opustili krajinu s využitím dostupných prostriedkov,“ uviedol španielsky rezort diplomacie v aktualizovanom cestovnom odporúčaní.
Talianske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení dôrazne vyzvalo svojich občanov, aby opustili Irán z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie v krajine. Podľa údajov rezortu sa v krajine nachádza približne 600 Talianov, a to najmä v oblasti Teheránu.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí rovnako vyzvalo svojich občanov, aby okamžite opustili Irán. „Ministerstvo zahraničných vecí nalieha na okamžitý odchod z Iránu a neodporúča žiadne cesty do tejto krajiny,“ napísalo na sociálnej sieti X.
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v Teheráne podľa informácií magazínu Politico dočasne pozastavilo svoju prevádzku. „Dočasne sme zatvorili britské veľvyslanectvo v Teheráne, to bude teraz fungovať na diaľku. Cestovné odporúčania ministerstva zahraničných vecí boli aktualizované tak, aby odrážali túto konzulárnu zmenu,“ citoval magazín hovorcu britskej vlády.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli vlani 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.
Podľa stredajšej správy nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) počas demonštrácií zabili bezpečnostné zložky najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zatkli.
