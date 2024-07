Teploty môžu v Španielsku presiahnuť 40 stupňov

Madrid 18. júla (TASR) - Teploty v celom Španielsku počas štvrtka prudko stúpli a s blížiacim sa víkendom pôjdu zrejme ešte vyššie. Úrady preto vydali viaceré varovania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na väčšine územia krajiny bolo vo štvrtok 38 stupňov Celzia a v regiónoch Andalúzia, Extremadura, Madrid a Aragónsko mohla teplota dosiahnuť aj 40 stupňov, uviedol štátny meteorologický ústav AEMET.



Španielske ministerstvo zdravotníctva, podobne ako aj úrady v celej južnej Európe, ľuďom odporučilo prijímať dostatok tekutín, chrániť sa pred slnkom a obzvlášť venovať pozornosť mladším a starším osobám.



Prvá veľká vlna horúčav v piatok zasiahne rozsiahlu časť krajiny. Teploty budú na úrovni 40 stupňov, no v niektorých južných častiach Andalúzie môžu dosiahnuť aj 43 stupňov Celzia, oznámil AEMET.



Pozdĺž pobrežia Stredozemného mora by na niektorých miestach sobotňajšie teploty mohli stúpnuť aj na 44 stupňov. Vo väčšine ostatných regiónov by však teplota mala klesnúť, predpovedal štátny meteorologický ústav.



Obyvatelia Madridu povedali, že po práci a vo večerných hodinách sa nedá ani vyjsť z domu a že práca v niektorých sektoroch je počas týchto dní naozaj náročná.



Meteorologický ústav vydal v niektorých častiach krajiny oranžovú výstrahu, ktorá prakticky zakazuje prácu v exteriéri v popoludňajších hodinách. Vyplýva to z vládnych nariadení prijatých minulý rok.



Počas piatka a soboty platí aj výstraha pred lesnými požiarmi. Viaceré oblasti Európy zasahujú stále ničivejšie sezóny požiarov, ktoré sú podľa odborníkov spôsobené stúpajúcimi teplotami v súvislosti so zmenou klímy.



Horúčavy budú pravdepodobne pretrvávať až do polovice nadchádzajúceho týždňa. Sprevádzať ich bude aj prach z Afriky, ktorý v spojitosti s horúčavami môže zhoršiť zdravotné problémy.