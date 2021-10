Zhoršené ovzdušie na ostrove La Palma znemožní ľuďom vychádzať z domu

Na archívnej satelitnej snímke láva po erupcii sopky La Cumbre Vieja na španielskom ostrove La Palma, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrovov. Foto: TASR/AP

La Palma 2. októbra (TASR) - Niekoľkým tisíckam obyvateľov španielskeho ostrova La Palma miestne úrady nariadili, aby nevychádzali zo svojich domovov. Dôvodom je zhoršenie kvality ovzdušia. To zapríčinila láva a oblaky hustého čierneho dymu valiace sa zo sopky La Cumbre Vieja, informovala v sobotu agentúra Reuters.Takzvaný lockdown nariadili v piatok večer tamojšie úrady obyvateľom častí miest Los Llanos de Aridane a El Paso. Obmedzenie pohybu sa celkovo týka približne 3500 ľudí.uviedli úrady.Ľuďom v zasiahnutých oblastiach nariadili, aby mali zatvorené okná aj dvere a vo svojich domoch odpojili kúrenie či klímu, a zabránili tak tomu, že sa im do vnútra dostane vzduch z vonku.Lockdowny už dlhšie platia aj v oblastiach San Borondón, Marina Alta, Marina Baja and La Condesa, pripomína Reuters.Sopka La Cumbre Vieja sa rozprestiera na južnom hrebeni ostrova La Palma, kde žije asi 85.000 obyvateľov. K jej erupcii došlo 19. septembra. Sopka vychrlila sopečný popol a lávu, ktorá po svahu pomaly stekala k pobrežiu a následne, začiatkom tohto týždňa, začala vtekať aj do vôd Atlantického oceánu.Od výbuchu zo zmieneného dňa sa na vulkáne vytvorilo viacero trhlín. Vo štvrtok vznikla nová trhlina, a to približne 400 metrov severne od miesta, kde došlo 19. septembra k najväčšej erupcii. Vulkanologický inštitút Kanárskych ostrovov ju označil za nové "ohnisko erupcie". Vznik tejto trhliny, ktorá po svahu steká inou cestou ako láva z tých predošlých, sprevádzala aj seizmická aktivita.Miguel Ángel Morcuende, technický riaditeľ úradu pre núdzové plánovanie v prípade sopečnej činnosti (Pevolca), v piatok na tlačovej konferencií uviedol, že na mieste dochádza k "intenzívnej" sopečnej aktivite. Zároveň však dodal, že erupciou je ovplyvnených len "menej ako osem percent ostrova", pričom zvyšok ostrovanov pokračuje v "normálnom živote".V dôsledku septembrového výbuchu a následnej sopečnej aktivity dosiaľ v okolitej oblasti z domovov evakuovali asi 6000 ľudí. Zničených tam bolo zároveň viac ako 800 budov vrátane obytných domov, kostolov či škôl. Obete na životoch ani zranených si však zatiaľ erupcia nevyžiadala.