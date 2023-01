Tisíce ľudí protestovali v Madride proti vláde

Madrid 21. januára (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v sobotu v Madride proti ľavicovej vláde Pedra Sáncheza. Zhromaždenie zvolali desiatky občianskych pravicovo orientovaných skupín a podporili ho konzervatívne strany, vrátane hlavnej opozičnej Ľudovej strany (PP) aj krajine pravicovej Vox, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Vláda odhaduje, že na demonštrácii na námestí Plaza de Cibeles sa zúčastnilo približne 30.000 ľudí, zatiaľ čo organizátori hovoria až o zhruba 700.000 účastníkoch. Demonštranti niesli španielske vlajky a Sáncheza vyzývali, aby odstúpil.



AFP pripomína, že pravicu rozhnevalo rozhodnutie vlády zrušiť trestný činu poburovania a nahradiť ho iným zločinom s kratšími trestami odňatia slobody. Poprední predstavitelia hnutia za nezávislosť Katalánska boli v roku 2017 odsúdení na dlhoročné tresty odňatia slobody práve za trestný čin poburovania. V júni 2021 ich však španielska vláda omilostila.



Pravicu tiež pobúril zákon o sexuálnom násilí, ktorým sa sprísnili tresty za znásilnenie, avšak zároveň zmiernili tresty za iné sexuálne delikty, pripomína AFP.



Predseda strany Vox Santiago Abascal na začiatku zhromaždenia označil pred novinári súčasnú vládu za "najhoršiu v dejinách" krajiny, ktorá podľa jeho slov "rozdelila Španielov a oslobodila sexuálnych násilníkov a vodcov prevratu".



Predseda PP Alberto Núňez Feijóo sa na demonštrácii síce osobne nezúčastnil, členov svojej strany však na účasť vyzval. AFP pripomína, že Feijóo sa snaží svoju stranu posunúť politicky viac do stredu od vtedy, ako sa stal v apríli jej lídrom.



Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že PP by mohla zvíťaziť v decembrových voľbách, avšak na vládnutie by potrebovala práve aj stranu Vox. Španielsko pritom ešte pred zmienenými parlamentnými voľbami čakajú v máji aj komunálne voľby.



Sánchezova menšinová vláda je pri schvaľovaní zákonov nútená hľadať podporu u baskických či katalánskych strán, čo hnevá pravicovo orientované strany. Tie premiéra obviňujú z toho, že predmetný zákon o poburovaní zrušil práve pre to, aby si tak zaistil podporu katalánskej strany - Republikánskej ľavice Katalánska (ERC). Vláda zase tvrdí, že "poburovanie" bolo už zastaralým trestným činom, ktorý bolo potrebné zmeniť tak, aby lepšie zodpovedal európskym normám.