Španielsko ukončí rok 2021 jednou z najvyšších incidencií v Európe

Madrid 31. decembra (TASR) - Španielsko napriek vysokej miere zaočkovania obyvateľov proti koronavírusu, približne 80 percent, ukončí rok 2021 jednou z najvyšších incidencií v Európe. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Počet nových prípadov infekcie na 100.000 obyvateľov za 24 hodín stúpol na 1086, oznámilo ministerstvo zdravotníctva v Madride vo štvrtok večer. Bolo to prvýkrát, čo údaj prekročil hranicu 1000 prípadov.



Ešte v polovici októbra zaznamenávalo Španielsko ročnú sedemdňovú incidenciu približne 18.



Medzitým úrad hlásili, že situácia v nemocniciach je stále do veľkej miery pod kontrolou, takisto vďaka vysokej miere zaočkovania obyvateľstva, keďže vakcíny vo väčšine prípadov zaisťujú nákazu bez príznakov alebo len jej mierny priebeh.



Len nedávno bolo v Španielsku obsadených 8,8 percenta všetkých lôžok v nemocniciach a 19 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Tieto čísla tiež stúpajú, ale skôr pomaly.



Z dôvodu rýchleho pribúdania v počte prípadov Španielsko tento týždeň skrátilo dĺžku izolácie pri nákaze bez príznakov – a dokonca aj pri miernych príznakoch – z desať na sedem dní. Týka sa to aj ľudí s podozrením na nákazu, ktorí nie sú zaočkovaní.



Skrátenie si vyžiadalo niekoľko regionálnych vlád a podnikateľov. Cieľom je zabrániť narušeniu základných služieb, ako sú nemocnice a verejná doprava, ak bolo príliš veľa pracovníkov nútených ísť do karantény.



Zvládnuť pandémiu sa Španielsko snaží aj tým, že znovu zaviedlo celoštátnu povinnosť nosiť vonku rúška.



V deviatich zo 17 regiónov platí nariadenie preukazovať sa potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 a o novom negatívnom teste – inak majú ľudia obmedzený pohyb alebo zákaz nočného vychádzania. V iných oblastiach, napríklad v Madride, platí len málo obmedzení.



V metropole Madrid sa v piatok večer plánuje stretnúť približne 7000 ľudí na námestí Puerta del Sol, kde privítajú Nový rok – je to najtradičnejšia hromadná párty v Španielsku.