Španielsko Ukrajine dodá tanky Leopard i strely do systémov Patriot

Madrid 21. mája (TASR) - Španielsko do konca júna poskytne Ukrajine ďalšiu dodávku tankov Leopard 2 a strelivo rôzneho druhu, uviedla v pondelok španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a EFE.



Roblesová to uviedla prostredníctvom videokonferencie na zasadnutí tzv. kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, ktoré zvolal americký minister obrany Lloyd Austin.



Španielsko vlani Ukrajine poslalo desať tankov typu Leopard 2A4 a v marci oznámilo, že ďalších 19 bude doručených do konca tohto roka. Z nich desať má byť dodaných v júni a zvyšných deväť v septembri, píše DPA.



Ukrajina okrem tankov dostane od Španielska aj muníciu vrátane delostreleckej munície s kalibrom 155 milimetrov, ako i striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot či systémov proti dronom.



Roblesová zdôraznila významné úsilie svojej krajiny a pripomenula výcvik poskytovaný ukrajinským vojakom. Stovka ukrajinských vojakov sa zúčastňuje na výcviku v španielskom meste Cádiz, pripomína EFE.