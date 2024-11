Španielsko uložilo nízkonákladovým aerolíniám pokutu 179 miliónov eur

Madrid 22. novembra (TASR) - Španielska ľavicová vláda v piatok oznámila, že udelila pokutu vo výške 179 miliónov eur piatim nízkonákladovým leteckým spoločnostiam vrátane aerolínií Ryanair a EasyJet za ich "nekalé praktiky", ako je spoplatňovanie príručnej batožiny. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Dopravcovia, medzi ktorými sú i španielske letecké spoločnosti Volotea a Vueling, boli pokutovaní aj za to, že od cestujúcich vyberali poplatky za rezerváciu vedľajších sedadiel pre deti a iné závislé osoby a neprijímali hotovosť pri predaji leteniek na letiskách, uviedlo španielske ministerstvo pre ochranu práv spotrebiteľov.



Najväčšiu pokutu vo výške 107,8 milióna eur dostala írska spoločnosť Ryanair, ktorá ako prvá začala v novembri 2018 účtovať príplatok za príručnú batožinu.



Spoločnosť Vueling - súčasť skupiny International Airlines Group, ktorá vlastní aj British Airways - dostala príkaz zaplatiť 39,3 milióna eur.



Britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet dostala pokutu 29,1 milióna eur, Norwegian Air Shuttle 1,6 milióna eur a Volotea 1,2 milióna eur.



Pokuty sú tiež za poskytovanie zavádzajúcich informácií a nedostatočnú cenovú transparentnosť, "čo bráni spotrebiteľom porovnávať ponuky" a prijímať kvalifikované rozhodnutia, uviedlo ministerstvo.



Spoločnosť Ryanair dostala pokutu najmä za to, že pasažierom účtovala "neprimeranú sumu" za vytlačenie palubných lístkov na termináloch, ak ich nemali.



Spoločnosť oznámila, že sa okamžite odvolá. Jej šéf Michael O'Leary pokuty označil za "nezákonné a neopodstatnené" a uviedol, že španielske ministerstvo ich uložilo "z politických dôvodov".



Súdy EÚ obhajujú slobodu dopravcov stanovovať ceny a politiku bez zásahov vlád. Tieto pokuty "by zničili schopnosť nízkonákladových leteckých spoločností preniesť úspory nákladov na spotrebiteľov prostredníctvom nižších cien", dodal O'Leary vo svojom vyhlásení.



Španielske združenie leteckého sektora ALA uviedlo, že toto "absurdné" rozhodnutie znevýhodňuje letecké spoločnosti v hospodárskej súťaži, a potvrdilo, že sa odvolá. Pravidlá týkajúce sa batožiny zostanú nezmenené až do rozhodnutia súdu, dodalo.



Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) tiež odsúdilo rozhodnutie španielskej vlády, ktoré označilo za "otrasné" s tým, že je "fackou pre cestujúcich, ktorí chcú mať možnosť voľby".



Združenie na ochranu práv spotrebiteľov Facua, ktoré viedlo kampaň proti poplatkom, toto rozhodnutie naopak privítalo ako "historické". "Tieto sankcie sú najvyššie, aké kedy orgán na ochranu spotrebiteľa uplatnil," uviedlo vo vyhlásení a dodalo, že cestujúci teraz môžu žiadať o vrátenie týchto poplatkov.



Jednotlivé pokuty vypočítali na základe "nezákonného zisku", ktorý každá letecká spoločnosť nadobudla uplatňovaním týchto praktík.



Zmienené ministerstvo uviedlo, že potvrdilo pokuty, ktoré boli prvýkrát oznámené už v máji, a zamietlo odvolania, ktoré predtým podali spoločnosti.