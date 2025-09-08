< sekcia Zahraničie
Španielsko usporiada štátny pohreb pre obete minuloročných povodní
Autor TASR
Madrid 8. septembra (TASR) - Španielsko si uctí obete minuloročných povodní vo Valencijskom spoločenstve štátnym pohrebom pri príležitosti výročia najsmrteľnejšej katastrofy tohto druhu v krajine za posledné desaťročia, uviedli v pondelok štátne zdroje. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
Ceremónia sa uskutoční 29. októbra v múzeu Ciudad de las Artes y las Ciencias vo Valencii presne rok po záplavách, ktoré si vyžiadali 236 obetí a zničenú infraštruktúru.
Rozsah škôd vo Valencijskom spoločenstve vyvolal všeobecné pobúrenie nad spôsobom, akým úrady zvládli katastrofu a vzájomné obviňovanie medzi centrálnou a regionálnou vládou.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom zosilňujú extrémne poveternostné javy, ako napríklad prívalové dažde, ktoré boli príčinou vlaňajších povodní.
AFP pripomína, že tento rok Španielsko bojovalo s ničivými lesnými požiarmi, ktoré spálili rekordnú plochu. Premiér Pedro Sánchez v reakcii na ne navrhol národnú dohodu proti klimatickým zmenám. „Lesné požiare tohto rozsahu a búrky, aké zažívame na jeseň a v zime, svedčia o tom, že klimatická núdzová situácia, ktorá postihuje celý svet, sa zrýchľuje a zhoršuje, najmä na Pyrenejskom polostrove,“ vyhlásil Sánchez pri oznamovaní dohody.
