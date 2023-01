Španielsko: Útok v Brazílii niesol stopy trumpizmu

Madrid 9. januára (TASR) — Víkendový útok podporovateľov bývalého brazílskeho krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara na orgány moci v Brazílii mal "stopy trumpizmu", uviedlo v pondelok Španielsko. Zároveň varovalo, že takíto extrémisti predstavujú najväčšiu hrozbu pre demokraciu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Stovky Bolsonarových prívržencov vtrhli v nedeľu do brazílskeho Kongresu, prezidentského paláca a najvyššieho súdu. Stalo sa tak týždeň po inaugurácii ľavicového politika Luiza Inácia Lulu da Silvu za nového prezidenta.



Udalosti v Brazílii pripomínali vpád podporovateľov niekdajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa, Bolsonarovho spojenca, do sídla Kongresu vo Washingtone zo 6. januára 2021.



"To, čo sa stalo (v nedeľu v Brazílii), keď rozvášnení krajne pravicoví aktivisti vtrhli do Kongresu, nesie stopy trumpizmu," uviedol španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares pre rozhlasovú stanicu Cadena Ser.



Bolsonarovi podporovatelia konali spôsobom, ktorý bol "prakticky totožný" so štýlom Trumpových zástancov, keď pred dvoma rokmi vtrhli do budovy amerického Kapitolu, sídla Kongresu vo Washingtone, a chceli zabrániť potvrdniu Joea Bidena vo funkcii nového prezidenta USA.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vyhlásil, že najnovšie zábery "nám pripomínajú, že najväčšou hrozbou pre globálnu demokraciu, mier a blahobyt... je vzkriesenie extrémistických hnutí pripravených všetko zničiť".



Sánchez v nedeľu neskoro večer vyjadril podporu Lulovi da Silvovi a "inštitúciám, ktoré boli slobodne a demokraticky zvolené brazílskym ľudom". Zároveň odsúdil útok na brazílsky Kongres.