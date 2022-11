Španielsko uzavrelo časť vzdušného priestoru pre trosky kozmickej lode

Madrid 4. novembra (TASR) - Španielsko v piatok nakrátko uzavrelo časť svojho vzdušného priestoru nad Katalánskom a ďalšími troma regiónmi pre riziko spojené s preletom dopadajúcich zvyškov čínskej kozmickej lode v danej oblasti. Oznámili to miestne úrady, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Z dôvodu rizika spojeného s prechodom kozmického objektu CZ-5B cez španielsky vzdušný priestor boli lety v Katalánsku a susedných regiónoch úplne obmedzené od 9.38 h do 10.18 h (SEČ)," napísali miestne úrady.



Čína v pondelok úspešne vypustila do kozmu posledný modul svojej vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác). Na obežnú dráhu ho vyniesla kozmická loď Čchang-čeng 5B (Dlhý pochod).



Očakáva sa, že väčšina zo zvyškov tejto kozmickej lode zhorí po vstupe do zemskej atmosféry. Existujú však obavy, že by veľké kusy mohli dopadnúť na Zem.



Služba Európskej únie pre monitorovanie vesmíru (EUSST) uviedla, že úlomky s najväčšou pravdepodobnosťou znovu vstúpia do zemskej atmosféry nad Atlantickým oceánom a pravdepodobne dopadnú do mora. Upozornila však, že v možnej trajektórii úlomkov kozmickej lode sa nachádzajú sever Španielska, Portugalsko a juh Talianska.



"Štatistická pravdepodobnosť dopadu (úlomkov) na obývané oblasti je nízka... Tieto predpovede sú však neisté a lepší odhad bude možný až tesne pred opätovným vstupom (lode do atmosféry)," oznámila EUSST.



V pondelok išlo o štvrtý let čínskej kozmickej lode Dlhý pochod od prvého štartu v máji 2020. Po prvom lete dopadli časti rakety na územie Pobrežia Slonoviny, pričom poškodili niekoľko budov, no neboli hlásené žiadne zranenia, píše Reuters.



Úlomky z druhého letu tejto čínskej kozmickej lode dopadli do Indického oceánu a zvyšky z tretej rakety spadli do Suluského mora pri Filipínach.