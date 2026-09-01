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HORÚČAVY V ŠPANIELSKU: Počet úmrtí prekonal rekord

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Horúčavy v Lisabone. Foto: TASR/AP

Vlna horúčav prispela k tisícom predčasných úmrtí po celej Európe, pričom klimatický monitor kontinentu zaznamenal najteplejší jún a júl v histórii západnej Európy.

Autor TASR
Madrid 1. septembra (TASR) - Španielsko podľa odhadov zaznamenalo od júna do augusta viac ako 5000 prípadov úmrtí, ktoré súviseli s horúčavami. Vyplýva to z údajov Inštitútu zdravia Karola III. zverejnených v utorok a ide o rekordný počet od začiatku štatistického pozorovania v roku 2015. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Vlna horúčav prispela k tisícom predčasných úmrtí po celej Európe, pričom klimatický monitor kontinentu zaznamenal najteplejší jún a júl v histórii západnej Európy. Počet predčasných úmrtí v Španielsku dosiahol číslo 5111 a prekonal predchádzajúci rekord 4652 úmrtí z rovnakého obdobia v roku 2022. Vlani úrady zaznamenali v tom istom čase 3651 mŕtvych a v roku 2024 zomrelo v súvislosti s horúčavami 1977 ľudí.

Odhad sa zakladá na údajoch španielskeho systému monitorovania úmrtnosti (MoMo), ktorý sleduje dennú úmrtnosť v celom štáte a porovnáva ju s historickým vývojom. Zohľadňuje tiež vonkajšie faktory, ako sú počasie, aby mohol posúdiť pravdepodobné príčiny nárastu úmrtnosti.

MoMo nemôže potvrdiť priamu súvislosť medzi úmrtiami a vysokými teplotami, no poskytuje najspoľahlivejší odhad počtu úmrtí, pri ktorých teplo zrejme patrilo k rozhodujúcim faktorom. Väčšinu úmrtí nad očakávaným priemerom spôsobujú infarkty a mŕtvice.

Vedci dlhodobo varujú, že klimatické zmeny spôsobené človekom vedú k extrémnym horúčavám, ktoré následne sužujú Európu dlhšie, intenzívnejšie a častejšie.
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