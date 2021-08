V Madride pristálo prvé lietadlo s 53 osobami evakuovanými z Kábulu

Madrid 19. augusta (TASR) - Lietadlo španielskej armády s prvou skupinou osôb evakuovaných z Afganistanu vo štvrtok pristálo na leteckej základni Torrejón de Ardoz neďaleko Madridu. Informovala o tom agentúra EFE.



Na palube stroja sa nachádzalo 53 ľudí – päť Španielov a 48 Afgancov. Títo Afganci sú prevažne osoby, ktoré so Španielskom spolupracovali, a ich rodinní príslušníci, píše EFE. Lietadlo do Španielska priletelo z Dubaja.



Ďalších 36 Afgancov do Španielska vo štvrtok prepravilo talianske lietadlo. Afganských žiadateľov o azyl dočasne umiestnia do tábora v priestoroch základne a neskôr ich prerozdelia do ďalších členských krajín EÚ, napísal na svojej webovej stránke denník El País.



Španielsko vyslalo v priebehu pondelka a utorka do Spojených Arabských Emirátov (SAE) dve lietadlá s cieľom evakuovať ľudí z Afganistanu, pripomína El País.