V Madride vážne postrelili bývalého politika Aleja Vidala-Quadrasa

Madrid 9. novembra (TASR) - Bývalý predseda Ľudovej strany Katalánska (PPC) Alejo Vidal-Quadras bol vo štvrtok vážne zranený po streľbe do oblasti tváre. Jeho stav je stabilizovaný. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka El Mundo.



Útok sa odohral v madridskej štvrti Salamanca približne o 13.30 h miestneho času. Bývalý politik kráčal sám po ulici, keď sa k nemu priblížil motocykel. Z bezprostrednej blízkosti na neho vystrelil muž s prilbou na hlave sediaci za vodičom. Motocykel vzápätí z miesta činu ušiel.



Prvú pomoc Vidalovi-Quadrasovi poskytli okoloidúci a dvojica policajtov v jeho záchrane pokračovala. Záchranná služba ho potom previezla do nemocnice. Jeho stav je vážny, no stabilizovaný, a politik je pri vedomí.



Vidal-Quadras bol na čele PPC (Partit Popular de Catalunya) v rokoch 1991-1996. Neskôr bol jedným z podpredsedov Európskeho parlamentu a v roku 2013 spoluzakladal španielsku krajne pravicovú stranu Vox.