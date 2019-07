V Pamplone sa konal prvý beh s býkmi

Pracovníci Červeného kríža ošetrili celkovo s rôznymi zraneniami 53 ľudí.

Pamplona 7. júla (TASR) - Troch bežcov nabral býk na rohy a ďalší dvaja utrpeli zranenia hlavy počas nedeľňajšieho prvého behu s býkmi v severošpanielskom meste Pamplona, kde sa každoročne konajú tradičné slávnosti sv. Fermína. S odvolaním sa na zdravotníkov z Červeného kríža o tom informovala agentúra Reuters.



V úzkych, kockami dláždených uličkách Pamplony sa niekoľko bežcov ocitlo pod nohami býkov. Jedného z nich odviezli na nosidlách k sanitke. Býky prekonali 850-metrovú vymedzenú trasu za dve minúty 41 sekúnd.



Bol to prvý z ôsmich behov s býkmi v rámci slávností sv. Fermína, ktoré potrvajú do polnoci 14. júla.



Fiesta v Pamplone sa stala celosvetovo známou vďaka románu Ernesta Hemingwaya z roku 1926 Slnko aj vychádza. Aj vďaka nemu do Pamplony na sviatok sv. Fermína každoročne zavítajú tisíce zahraničných turistov.



Na samotných behoch s býkmi sa tradične zúčastňujú stovky odvážlivcov. Za väčšinu zranení tradične môžu pády pri behu prípadne pošliapanie býkmi.



Každý rok sa počas behu s býkmi uličkami Pamplony zrania desiatky ľudí. Od roku 1911 si beh s viac ako pol tony vážiacimi zvieratami vyžiadal aj 15 obetí na životoch. Zatiaľ posledný smrteľný prípad zaznamenali v roku 2009, keď zomrel 27-ročný Španiel.