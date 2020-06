Väčšina Španielov vstúpila do poslednej fázy uvoľňovania opatrení

Madrid 8. júna (TASR) - Španielsko začalo v pondelok s poslednou - treťou - fázou uvoľňovania opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou, ktorá sa týka 52 percent obyvateľov krajiny, informoval na svojej webovej stránke denník El País. Zvyšok krajiny zostáva v druhej fáze, ktorá v niektorých oblastiach začala platiť tiež až od pondelka.



V oblastiach, ktoré vstúpili do tretej fázy, sa rušia obmedzenia v oblasti návštevných hodín pre rôzne vekové skupiny obyvateľov a bude možné cestovať medzi jednotlivými provinciami - okrem autonómneho spoločenstva Estremadura. Kontrolu nad týmito oblasťami opäť preberajú vlády jednotlivých španielskych autonómnych spoločenstiev.



V tretej fáze sa zvyšujú kapacity naplnenia reštaurácií, barov, obchodov a ďalších zariadení, uvádza webový portál The Local. Stále však musia dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti vrátane dezinfekcie a predpísaných vzdialeností medzi osobami.



Počet osôb, ktoré sa môžu zhromažďovať na verejnosti, sa zvýšil z 15 na 20.



Oblasti vo fáze dva zostávajú podľa El Paísu pod správou ústrednej vlády v Madride. Týka sa to autonómnych spoločenstiev Madrid, Kastília a León, Valencie, časti Katalánska vrátane Barcelony, troch provincií v spoločenstve Kastília-La Mancha a severoafrickej enklávy Ceuta.



Španielske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu informovalo, že v krajine v súvislosti s ochorením COVID-19 zaznamenali od vypuknutia nákazy 27.136 úmrtí. Chorobu v krajine potvrdili u viac ako 241.500 osôb.



Poslanci španielskeho parlamentu 3. júna odhlasovali ďalšie, už posledné predĺženie núdzového stavu, ktorý bude platiť do 21. júna.



Núdzový stav, ktorý španielska vláda vyhlásila 14. marca, jej umožňuje, aby v rámci boja proti novému druhu koronavírusu obmedzovala pohyb občanov aj ich ďalšie práva rôznymi bezpečnostnými opatreniam.



Vláda na konci apríla predstavila štvorfázový plán uvoľňovania opatrení v oblasti obmedzenia pohybu osôb. Nultá fáza vstúpila na väčšine španielskeho územia do platnosti 4. mája.