Väznení katalánski lídri zmiernili svoj postoj v otázke kompromisu

Barcelona 13. apríla (TASR) - Štyria väznení katalánski lídri uviedli, že počas povolebných úvodných rokovaní o zostavení budúcej španielskej vlády by mali separatisti preukázať väčšiu flexibilitu. Podľa agentúry Reuters ide o zmiernenie ich doterajšieho postoja a zvyšuje sa tým šanca na kompromis v otázke, ktorá bola počas minulých koaličných rozhovorov predmetom sporu.



Parlamentné voľby v Španielsku sa budú konať 28. apríla. Očakáva sa, že najviac kresiel v parlamente získa socialistický premiér Pedro Sánchez. Na sformovanie vlády však bude potrebovať podporu katalánskych separatistov.



Katalánski lídri v liste zverejnenom v sobotnom vydaní denníka La Vanguardia separatistov vyzvali, aby do rokovaní s potenciálnymi koaličnými partnermi vstúpili za predpokladu, že nevylúčia referendum o nezávislosti ako "jedno z riešení" pre tento región ležiaci na severovýchode krajiny.



"Ak to záleží na nás, nebudeme sa ohliadať do minulosti, keď je čas vytvoriť stabilnú vládu v prípade, že sa kandidát vo voľbách zaviaže viesť dialóg a nevylúči ako jedno z možných riešení referendum o nezávislosti," uviedli v liste.



Katalánski vodcovia predtým tvrdili, že uskutočnenie referenda o nezávislosti Katalánska je podmienkou vstupu do diskusií o sformovanie španielskej vlády. Madrid takéto referendum kategoricky vyhlásiť odmieta.



Dvanásti spomedzi katalánskych vodcov boja za nezávislosť čelia pred súdom v Madride obvineniam za usporiadanie referenda o nezávislosti, ktoré sa 1. októbra 2017 konalo aj napriek súdnemu zákazu. Obvinení sú aj v súvislosti s jednostranným vyhlásením nezávislosti, ktoré nasledovalo po tomto referende.