Viac ako 9400 zdravotníckych pracovníkov v Španielsku má koronavírus

Madrid 27. marca (TASR) - Celkom 9444 zdravotníckych pracovníkov je v Španielsku nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najvyšší počet zo všetkých krajín postihnutých pandémiou, oznámila v piatok organizácia Amnesty International (AI). Informovali o tom agentúra AP a internetové noviny Público.



Zdravotnícki pracovníci predstavujú takmer 15 percent všetkých prípadov nákazy v Španielsku. Oznámil to koordinátor ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón, podľa ktorého je to "vysoký počet" v porovnaní s ostanými postihnutými krajinami.



Zdravotnícki pracovníci podľa AP hovoria o vážnom nedostatku základných ochranných pomôcok, ako sú rúška, rukavice a plášte. Nemocnice v krajine sú preplnené.



Amnesty vo vyhlásení Španielsko požiadala, aby vyvinulo viac úsilia na ochranu svojich zdravotníckych pracovníkov. Španielske zdravotnícke úrady tvrdia, že robia maximum na to, aby všetkým pracovníkom zabezpečili ochranné pomôcky.



Nákaze koronavírusom SARS-CoV-2 doposiaľ v Španielsku podľahlo 4858 ľudí a 64.059 osôb je infikovaných, pričom za posledných 24 hodín pribudlo 7871 nových prípadov.