V Španielsku chcú pre koronavírus obmedziť počet žiakov v triedach

Madrid 5. mája (TASR) - Španielska vláda plánuje výrazne znížiť počet žiakov v triedach, aby sa obmedzilo možné šírenie nového koronavírusu na školách. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Doteraz bol vo väčšine regiónov maximálny počet detí v triede 28 na základnej škole a 40 na strednej škole. Podľa nových pravidiel nebudú môcť pedagógovia učiť viac ako 15 žiakov naraz.



Ministerka školstva Isabel Celaáová uviedla, že nie je dosť peňazí na rozdelenie tried a zamestnanie ďalších učiteľov.



Tento nový "zmiešaný" systém bude zrejme fungovať v podobe ranných a popoludňajších zmien, zatiaľ čo zvyšok času využijú na on-line alebo diaľkové vzdelávanie.



Návrat do školy však nesmie ohroziť pokrok, ktorý sa doteraz v súvislosti s koronavírusom dosiahol, zdôraznila Celaáová. Bežné školské činnosti sa neobnovia, keďže by podľa nej nebolo možné dodržiavať potrebný odstup.



Nové pravidlá pravdepodobne ovplyvnia viac školy v mestách, než vo vidieckych oblastiach, ktoré majú v triedach často menej ako 15 žiakov.



V Španielsku, ktoré je v prvej štvorke krajín s najvyšším počtom úmrtí na koronavírus v Európe, sa školy znovu otvoria v septembri.