Španielsko dúfa, že vakcínou zaočkuje aspoň 10 miliónov ľudí

Na snímke logo firmy Pfizer pred kanadským firemným sídlom v Montreale 9. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Madrid 10. novembra (TASR) - Španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa v utorok povedal, že vláda chce zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 najmenej desať zo 47 miliónov obyvateľov krajiny práve novou vakcínou, vyvinutou americkou farmaceutickou spoločnosťou Pfizer a jej nemeckou partnerskou firmou BioNTech. Informáciu priniesla tlačová agentúra AP.Spoločnosť Pfizer v pondelok oznámila, že jej vakcína proti ochoreniu COVID-19 dosahuje pozoruhodnú 90-percentnú účinnosť, čo vyplýva z doterajších a ešte neúplných výsledkov testovania - predsa však to vyvolalo všeobecný optimizmus.Španielsky minister Illa dodal, že očkovanie bude bezplatné. Očakáva, že v Španielsku bude do mája 2021 zaočkovaný dostatočný počet ľudí, a to aj za pomoci nákupu iných vakcín.Španielsko očakáva, že prvé dávky vakcíny od Pfizeru dostane na začiatku roka 2021, uviedol minister pre verejnoprávnu stanicu TVE.Illa sa tiež zaviazal, že bude vystupovať a vyvracať argumenty ľudí, ktorí sú proti očkovaniu. Španielsky prieskumný inštitút CIS uvádza, že 43 percent Španielov je opatrných ohľadne toho, či sa dajú zaočkovať." zdôraznil minister zdravotníctva.Španielsko zaznamenalo vyše 39.000 úmrtí súvisiacich s nákazou koronavírusom a vyše 1,38 milióna prípadov infekcie.