Španielska vláda podnikla kroky na zakázanie nadácie Francisca Franca

Madrid 20. júna (TASR) - Španielska vláda vo štvrtok podnikla kroky s cieľom zakázať Národnú nadáciu Francisca Franca, diktátora, ktorý moc v krajine prevzal v roku 1939 po občianskej vojne. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a webového portálu El Espaol.



Španielsky minister kultúry Ernest Urtasun potvrdil začiatok konania s cieľom ukončiť činnosť nadácie na základe zákona o Demokratickej pamäti z roku 2022. Ten zakazuje akúkoľvek organizáciu, ktorá by oslavovala či podporovala Francov režim z rokov 1939-75. Ministerstvo kultúry vo vyhlásení uviedlo, že konečné rozhodnutie príjme súd.



Zákon z roku 2022 má za cieľ odškodniť obete diktatúry a trojročnej občianskej vojny, ktorá jej predchádzala.



Národná nadácia Francisca Franca na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala. Jej predseda Juan Chicharro Ortega však v roku 2020 pre Reuters uviedol, že jej zákaz by bol porušením ústavy. Nadáciu založili v roku 1976 s cieľom podporovať výskum Francovho života a činnosti, uvádza táto kultúrna inštitúcia na svojej webovej stránke. Španielsko sa po Francovej smrti v roku 1975 vydalo na cestu demokracie, pozostatky jeho diktatúry však ešte stále rozdeľujú spoločnosť v krajine, píše Reuters.



Vláda premiéra Pedra Sáncheza uskutočnila viacero krokov s cieľom odstrániť symboly diktatúry. V októbri 2019 previezli Francove pozostatky z monumentálneho mauzólea v Údolí padlých pri Madride a uložili do jednoduchej hrobky na cintoríne v neďalekom mestečku Mingorrubio en el Prado.