Španielska vláda presadila návrh zákona o legalizácii eutanázie

Madrid 12. februára (TASR) - Španielski vládni socialisti získali v utorok dostatočnú podporu poslancov, aby sa do parlamentu dostal na formálne rokovanie a následné hlasovanie návrh zákona o legalizácii eutanázie. Podľa agentúry AFP sa tak stalo aj napriek ostrému nesúhlasu pravicových strán a katolíckej cirkvi.



Utorkové hlasovanie v parlamente je kľúčovým krokom v rámci už niekoľkoročného úsilia premiéra Pedra Sáncheza o presadenie tejto iniciatívy.



Za prijatie návrhu zákona hlasovalo 140 z 203 členov Kongresu poslancov, španielskej dolnej komory parlamentu. Dvaja poslanci sa hlasovania zdržali. O návrhu zákona o legalizácii eutanázie sa teraz bude v parlamente formálne rokovať a následne o ňom bude hlasovať Kongres aj Senát.



"Španielsko podniká rozhodujúci krok, aby uznalo právo na dôstojnú smrť. Vďaka ľuďom a skupinám, ktoré za to roky bojujú," tvítoval Sánchez, ktorý zostavil koalíciu s radikálnou ľavicovou alianciou Spoločne môžeme (Unidas Podemos).



Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) sa návrh zákona o legalizácii eutanázie pokúsila presadiť za uplynulý rok tretíkrát. Cieľom návrhu zákona je, aby sa každému, kto trpí vážnym oslabujúcim alebo nevyliečiteľným ochorením, mohlo pomôcť zomrieť, ak si to želá, aby sa tak zabránilo jeho neúnosnému utrpeniu.



Tému legalizácie eutanázie obnovili v apríli 2019 po zatknutí jedného dôchodcu za pomoc pri samovražde jeho manželky, ktorá 30 rokov bojovala s roztrúsenou sklerózou. Muža následne prepustili.



Prvé debaty o tejto legislatíve zastavili opoziční konzervatívci z Ľudovej strany (PP) a liberáli zo strany Ciudadanos (Občania).



Pomoc niekomu pri páchaní samovraždy sa v Španielsku trestá odňatím slobody na dva až päť rokov väzenia. Trest sa v prípade úmrtia človeka zvýši na šesť až desať rokov. Trest však možno znížiť, pokiaľ bol daný človek nevyliečiteľne chorý alebo zažíval vážne utrpenie a požiadal o smrť.