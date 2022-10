Vládnuca koalícia v Katalánsku sa rozpadla

Barcelona 8. októbra (TASR) — Strana Spoločne za Katalánsko (JxCat) odchádza z vlády s Republikánskou ľavicou Katalánska (ERC). Vyplýva to z výsledkov hlasovania členov strany zverejnených v piatok, uviedli agentúry AFP a AP.



Na otázku, či by strana Spoločne za Katalánsko mala byť naďalej súčasťou katalánskej vlády, vyše 55 percent opýtaných odpovedalo "nie", opačný názor malo 42 percent. Na hlasovaní sa zúčastnilo takmer 80 percent členov strany.



Rozhodnutie opustiť vládu bolo podľa generálneho tajomníka JxCat Jordiho Turulla prijaté preto, lebo dohody podpísané s ERC pred rokom a pol sa neplnili.



"Chceme, aby Katalánsko naďalej smerovalo k nezávislosti. Nech si nikto nerobí ilúzie, že hnutie za nezávislosť upadá," povedal Turull.



Vládna kríza v Katalánsku sa začala 27. septembra, keď hovorca JxCat Albert Batet spomenul možnosť hlasovania o dôvere katalánskemu premiérovi a lídrovi ERC Perem Aragonsovi. Ten následne odvolal z funkcie viceprezidenta autonómneho spoločenstva Jordiho Puignera, ktorý ho o tomto zámere vopred neinformoval.



Aragons, ktorý sa dostal k moci minulý rok, v reakcii na hlasovanie členov JxCat povedal, že jeho strana sa pokúsi vládnuť v menšine.



V referende konanom 1. októbra 2017, ktoré španielska vláda označilaa za nezákonné, viac ako 90 percent voličov podporilo nezávislosť Katalánska. Regionálny parlament 27. októbra 2017 vyhlásil nezávislosť Katalánska. Vláda v Madride následne zaviedla v Katalánsku priamu vládu a rozpustila parlament.



JxCat pôsobila od roku 2016 v rôznych koalíciách s ERC, pričom najnovšia vznikla v máji 2021. Hoci sú obe strany za nezávislosť Katalánska od Španielska, ostro sa rozchádzajú v tom, ako to dosiahnuť. Zatiaľ čo ERC podporuje dialóg s Madridom, JxCat uprednostňuje konfrontačný prístup vychádzajúci z toho, že Španielsko vylúčilo konanie nového referenda o nezávislosti.



JxCat viedol donedávna bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri usporiadaní neuznaného referenda. Puigdemont utiekol do zahraničia, aby unikol trestnému stíhaniu, zatiaľ čo iní separatistickí politici, ktorí zostali v Španielsku, boli zatknutí a súdení.