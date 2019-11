Španielske voľby vyhrali socialisti; ultrapravica má väčšinu kresiel

Madrid 10. novembra (TASR) - Vládnúca Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) získala v nedeľu najviac hlasov v predčasných parlamentných voľbách, podobne ako v apríli však nedosiahla väčšinu. Krajne pravicová strana Vox svoj volebný zisk oproti aprílu zdvojnásobila.



Vyplýva to z prvých prognóz volebných výsledkov zverejnených španielskou verejnoprávnou televíziou (RTVE), informovala tlačová agentúra DPA.



Odhaduje sa, že PSOE obsadí len 114 - 119 z celkove 350 parlamentných kresiel, zatiaľ čo doteraz ich mala 123. Konkurenčná Ľudová strana (PP) by si mala polepšiť a namiesto doterajších 66 obsadiť 85 - 90 kresiel.



Krajne pravicový Vox vystupuje v odhadoch ako tretí v poradí so ziskom 56 - 59 kresiel, čo je oproti predchádzajúcim voľbám viac než dvojnásobok. Na ďalších priečkach sa umiestňujú krajne ľavicové zoskupenie Spoločne môžeme (Unidas Podemos; 30 - 34 kresiel, doteraz 42) a liberálna strana Občania (Ciudadanos; 14 - 15 kresiel, doteraz 57).



Dve hodiny pred skončením hlasovania vo väčšine volebných miestností hlásilo španielske ministerstvo vnútra volebnú účasť okolo 57 percent, čo bolo o takmer štyri percentuálne body menej ako pri predchádzajúcich voľbách v apríli. Volebné právo má v Španielsku viac ako 37 miliónov obyvateľov.