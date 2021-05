Španielsko vrátilo do Maroka 1600 migrantov

Madrid 18. mája (TASR) - Španielska vláda vrátila do Maroka 1600 migrantov, ktorí odtiaľ v pondelok dorazili do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Informoval o tom v utorok denník El País s odvolaním sa na španielskeho ministra vnútra Fernanda Grande-Marlasku s tým, že proces vracania migrantov pokračuje.



"Okolo 6000 migrantov v pondelok vstúpilo na územie Ceuty a 1600 z nich sme vrátili späť," uviedol minister vnútra. Išlo o rekordný počet migrantov, ktorí vstúpili za jediný deň do tejto enklávy.



Španielsky premiér Pedro Sánchez pre situáciu s migrantami v Ceute zrušil svoju utorkovú cestu do Paríža.



Ceuta a Melilla sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, permanentne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, v dôsledku čoho sú obľúbenými vstupnými bodmi pre migrantov.