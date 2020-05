Španielsko vrátilo do Nemecka turistov, ktorí prišli na dovolenku

Madrid 20. mája (TASR) - Španielsko zamietlo v utorok vstup na svoje územie trojici nemeckých turistov, ktorí prileteli na ostrov Malorka z Kolína nad Rýnom so zámerom spraviť si tam skorú letnú dovolenku. Trojicu Nemcov, dvoch mužov a jednu ženu, tamojšie úrady vrátili nazad do ich vlasti, píše agentúra DPA.



Podľa miestnych úradov totiž nemali na návštevu populárnej destinácie dostatočne dobrý dôvod, uviedla agentúra Europa Press.



Španielsko, rovnako ako väčšina európskych krajín, vpúšťa na svoje územie len vlastných občanov alebo ľudí s dôležitým obchodným poslaním. Každý cudzinec zároveň musí v súčasnosti po príchode do Španielska stráviť dva týždne v karanténe, pripomína DPA.



Ministri zahraničných vecí viacerých európskych krajín v pondelok prostredníctvom videokonferencie diskutovali o opatreniach potrebných na obnovenie letného cestovného ruchu. Taliansko oznámilo, že zahraniční turisti budú môcť do krajiny prichádzať od 3. júna. Susedné Španielsko avizovalo, že na takýto krok až tak skoro pripravené nebude.



"Dúfam, že na konci júna budeme môcť obnoviť turistické aktivity... Nemôžeme však povoliť vstup cudzincom, zatiaľ čo je španielska populácia obmedzovaná," povedal v pondelok španielsky minister dopravy José Luis Ábalos.