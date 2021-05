Španielsko vrátilo viac ako 6600 migrantov naspäť do Maroka

Ceuta 21. mája (TASR) - Španielske úrady v piatok oznámili, že do Maroka vrátili viac ako 6600 z celkových vyše 8000 migrantov, ktorí sa tento týždeň dostali na územie španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Informovala o tom agentúra AP.



Úrady už druhý deň po sebe nezaznamenali v Ceute žiadnych nových migrantov. Došlo k tomu po tom, ako Maroko posilnilo ostražitosť na svojej strane hraníc.



Stovky migrantov sa však v piatok pokúsili preniknúť do ďalšej španielskej enklávy Melilla cez múr, ktorý ju oddeľuje od Maroka, píše na svojej webovej stránke denník El País. Podarilo sa to približne 30.



Ceuta a Melilla sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, permanentne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, v dôsledku čoho sa ich snažia prekonať mnohí migranti.



Rekordný počet migrantov prichádzajúcich do Ceuty zaznamenali v čase diplomatického napätia medzi Madridom a Rabatom, ktoré nastalo po tom, ako Španielsko s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti prijalo Ibráhima Gálího, vodcu hnutia bojujúceho za nezávislosť územia Západnej Sahary od Maroka.