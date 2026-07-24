Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. júl 2026Meniny má Vladimír
< sekcia Zahraničie

Španielsko vyhlásilo pre požiare núdzový stav v dvoch regiónoch

.
Dym stúpa na oblohe počas lesného požiaru v provincii Guadalajara asi 100 kilometrov severne od Madridu v stredu 22. júla 2026. Foto: TASR/AP

Svoje domovy muselo vzhľadom na šíriace sa plamene opustiť už viac ako 11.500 ľudí, z ktorých až 10.000 obýva oblasti širšieho Madridu.

Autor TASR
,aktualizované 
Madrid 24. júla (TASR) - Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ministerstvo vnútra v noci na piatok oznámilo, že na boj s prírodným živlom vyslalo ďalšie sily, informuje agentúra DPA, píše TASR.

Operačné velenie prevzala vojenská krízová jednotka podriadená priamo vláde. Okrem toho vyhlásenie „núdzového stavu celoštátneho významu“ umožňuje uvoľniť na boj s požiarmi dodatočné finančné prostriedky. Podľa správy verejnoprávneho vysielateľa RTVE ide o prvý prípad, keď v krajine takýto núdzový stav vyhlásili pre lesné požiare.

Prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany požiadalo Španielsko o štyri hasičské lietadlá, ktoré majú pomôcť pri likvidácii viacerých lesných požiarov v okolí Madridu, informovalo v piatok ministerstvo vnútra podľa agentúry AFP. Rezort dodal, že Grécko už v reakcii na túto žiadosť súhlasilo s vyslaním dvoch hasičských lietadiel typu Canadair.

Svoje domovy muselo vzhľadom na šíriace sa plamene opustiť už viac ako 11.500 ľudí, z ktorých až 10.000 obýva oblasti širšieho Madridu. Z regiónu Ávila, nachádzajúcom sa severozápadne od hlavného mesta, evakuovali približne 1500 obyvateľov, v niekoľkých obciach ohrozoval oheň dokonca aj centrá miest, uviedla DPA.

Mnohí ľudia čakajú v súčasnosti v núdzových prístreškoch u rodiny alebo priateľov na možnosť vrátiť sa domov. Panujú však obavy, že evakuovať sa budú musieť ďalší ľudia, pretože požiare sa už nedarí držať pod kontrolou.

Ministerstvo vnútra varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.

V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125.000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko, poznamenala DPA.
.

Neprehliadnite

Program TASR TV je bohatší o nové relácie

ALFÖLDY: Nikto nie je v tímovom športe viac ako kolektív

ZRÚTIL SA ARMÁDNY VRTUĽNÍK: Jeden vojak zomrel, štyria sú zranení

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu