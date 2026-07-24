< sekcia Zahraničie
Španielsko vyhlásilo pre požiare núdzový stav v dvoch regiónoch
Svoje domovy muselo vzhľadom na šíriace sa plamene opustiť už viac ako 11.500 ľudí, z ktorých až 10.000 obýva oblasti širšieho Madridu.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 24. júla (TASR) - Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ministerstvo vnútra v noci na piatok oznámilo, že na boj s prírodným živlom vyslalo ďalšie sily, informuje agentúra DPA, píše TASR.
Operačné velenie prevzala vojenská krízová jednotka podriadená priamo vláde. Okrem toho vyhlásenie „núdzového stavu celoštátneho významu“ umožňuje uvoľniť na boj s požiarmi dodatočné finančné prostriedky. Podľa správy verejnoprávneho vysielateľa RTVE ide o prvý prípad, keď v krajine takýto núdzový stav vyhlásili pre lesné požiare.
Prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany požiadalo Španielsko o štyri hasičské lietadlá, ktoré majú pomôcť pri likvidácii viacerých lesných požiarov v okolí Madridu, informovalo v piatok ministerstvo vnútra podľa agentúry AFP. Rezort dodal, že Grécko už v reakcii na túto žiadosť súhlasilo s vyslaním dvoch hasičských lietadiel typu Canadair.
Svoje domovy muselo vzhľadom na šíriace sa plamene opustiť už viac ako 11.500 ľudí, z ktorých až 10.000 obýva oblasti širšieho Madridu. Z regiónu Ávila, nachádzajúcom sa severozápadne od hlavného mesta, evakuovali približne 1500 obyvateľov, v niekoľkých obciach ohrozoval oheň dokonca aj centrá miest, uviedla DPA.
Mnohí ľudia čakajú v súčasnosti v núdzových prístreškoch u rodiny alebo priateľov na možnosť vrátiť sa domov. Panujú však obavy, že evakuovať sa budú musieť ďalší ľudia, pretože požiare sa už nedarí držať pod kontrolou.
Ministerstvo vnútra varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125.000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko, poznamenala DPA.
Operačné velenie prevzala vojenská krízová jednotka podriadená priamo vláde. Okrem toho vyhlásenie „núdzového stavu celoštátneho významu“ umožňuje uvoľniť na boj s požiarmi dodatočné finančné prostriedky. Podľa správy verejnoprávneho vysielateľa RTVE ide o prvý prípad, keď v krajine takýto núdzový stav vyhlásili pre lesné požiare.
Prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany požiadalo Španielsko o štyri hasičské lietadlá, ktoré majú pomôcť pri likvidácii viacerých lesných požiarov v okolí Madridu, informovalo v piatok ministerstvo vnútra podľa agentúry AFP. Rezort dodal, že Grécko už v reakcii na túto žiadosť súhlasilo s vyslaním dvoch hasičských lietadiel typu Canadair.
Svoje domovy muselo vzhľadom na šíriace sa plamene opustiť už viac ako 11.500 ľudí, z ktorých až 10.000 obýva oblasti širšieho Madridu. Z regiónu Ávila, nachádzajúcom sa severozápadne od hlavného mesta, evakuovali približne 1500 obyvateľov, v niekoľkých obciach ohrozoval oheň dokonca aj centrá miest, uviedla DPA.
Mnohí ľudia čakajú v súčasnosti v núdzových prístreškoch u rodiny alebo priateľov na možnosť vrátiť sa domov. Panujú však obavy, že evakuovať sa budú musieť ďalší ľudia, pretože požiare sa už nedarí držať pod kontrolou.
Ministerstvo vnútra varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125.000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko, poznamenala DPA.