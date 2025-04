Španielsko vyhlásilo trojdňový smútok za pápeža Františka

Madrid 21. apríla (TASR) - Španielsko vyhlásilo trojdňový štátny smútok na počesť pápeža Františka, ktorý v pondelok zomrel vo veku 88 rokov, oznámil minister spravodlivosti Felix Bolanos. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Ľutujeme smrť dobrého muža a veľkého pápeža. Preto vláda Španielska vyhlási trojdňový oficiálny smútok,“ povedal Bolanos a ocenil Františkových „reformných“ 12 rokov pontifikátu, ktoré podľa španielskeho ministra „zanechajú odkaz v histórii“.



Bolanos dodal, že František zasvätil svoj život slabým, tým, ktorí nič nemajú. Charakterizoval ho boj proti nerovnosti, nespravodlivosti, boj proti klimatickým zmenám a starosť o všetkých na okraji spoločnosti. V Španielsku, historicky hlboko katolíckej krajine, „sme ho milovali,“ vyhlásil.



„Z tohto dôvodu bola španielskej vláde vždy blízka jeho práca a jeho hodnoty, najmä na obranu mieru,“ povedal minister spravodlivosti. V Španielsku, historicky hlboko katolíckej krajine, „sme ho milovali,“ vyhlásil.



Podľa Bolsana sa počas Františkovho pontifikátu cirkev vydala na cestu, na ktorej musí pokračovať.



Pápež František zomrel v pondelok ráno, oznámil to kardinál Kevin Ferrell. Pred necelým mesiacom ho prepustili z Gemelliho nemocnice v Ríme, kde ho hospitalizovali s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. V nedeľu ešte veriacim udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu), i keď text sám už nečítal. Hlavou katolíckej cirkvi bol od roku 2013.