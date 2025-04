Španielsko vylúčilo kybernetický útok ako dôvod výpadku elektriny

Madrid 29. apríla (TASR) - Príčinou pondelkového rozsiahleho výpadku dodávok elektrickej energie v Španielsku a Portugalsku nebol kybernetický útok, vyhlásila v utorok španielska energetická spoločnosť Red Eléctrica de Espaa (REE) aj portugalská vláda. Na väčšine územia oboch krajín boli v utorok skoro ráno dodávky elektriny obnovené, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Na základe analýzy, ktorú sme doteraz mohli vykonať, môžeme vylúčiť kybernetický bezpečnostný incident v zariadeniach,“ povedal na tlačovej konferencii riaditeľ REE Eduardo Prieto. „V riadiacich systémoch spoločnosti Red Eléctrica nedošlo k žiadnemu typu narušenia, ktoré by mohlo spôsobiť tento incident,“ dodal.



„V Portugalsku nemáme v tejto fáze žiadne informácie súvisiace s kybernetickým útokom alebo nepriateľským činom,“ uviedol hovorca vlády António Leito Amaro pre televíziu CNN Portugal. „Zdá sa, že v Španielsku došlo k problému v sieti na prenos energie,“ dodal.



Verejný život sa v utorok v Španielsku a Portugalsku pomaly vrátil do normálu. Obnovená bola verejná doprava a opäť otvorené boli školy, nemocnice či úrady.



Výpadok elektrickej energie postihol v pondelok milióny ľudí na Pyrenejskom polostrove a ochromil kľúčové sektory ako dopravu či telekomunikácie. Nakrátko zasiahol aj juhozápad Francúzska, no podľa tamojšieho ministra priemyslu Marca Ferracciho bol dopad výpadku „minimálny“.



Španielsko je jedným z najväčších výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov v Európe. Pondelňajší výpadok vyvolal diskusiu o zraniteľnosti a nestabilite slnečnej alebo veternej energie. Odborník na energetiku John Kemp pre Reuters uviedol, že jasné príčiny výpadku môžu vyšetrovatelia zistiť až o niekoľko mesiacov. „Tento región má jeden z najvyšších podielov výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na svete, takže výpadok bude prípadovou štúdiou (o spoľahlivosti) obnoviteľných zdrojov ako aj o ich opätovnom spustení po rozsiahlej poruche,“ povedal Kemp.