Španielsko vynaloží dve percentá HDP na obranu skôr ako v roku 2029

Madrid 1. apríla (TASR) - Španielsko zvýši svoje výdavky na obranu na dve percentá HDP skôr ako v pôvodne stanovenom termíne, ktorým je rok 2029. V utorok to uviedla ministerka obrany Margarita Roblesová, ktorá však konkrétny dátum nestanovila. Generálny tajomník NATO Mark Rutte nedávno kritizoval krajiny Aliancie, ktoré nevykladajú dostatok prostriedkov na svoju obranu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Spomedzi všetkých členov NATO vynakladá Španielsko na svoju obranu najmenej, a to len 1,3 percenta HDP. Dosiahnutie Alianciou požadovaného cieľa dvoch percent by Španielsko každoročne vyšlo na desať miliárd eur.



„Nie je to ani tak problém termínov, ale verím, že v dostatočnom predstihu, pred rokom 2029, splníme naše záväzky... seriózne a dôsledne na tom pracujeme,“ vysvetlila Roblesová.



Španielsky premiér Pedro Sánchez nedávno ubezpečil Alianciu, že Madrid sa bude podieľať na úsilí Európy o posilnenie svojej obrany. Zároveň ale deklaroval, že krajiny, ktoré sú geograficky vzdialené od Ruska, by mali svoje výdavky zamerať skôr na boj proti kybernetickým útokom než na hromadenie zbraní.



Reuters pripomína, že Rutte kritizoval postoj niektorých krajín Aliancie k obranným výdavkom. V tejto súvislosti upozornil na vznik „akéhosi dvojúrovňového NATO“, pričom poukázal na to, že krajiny na východnom krídle, ktoré sú priamo ohrozené potencionálnym útokom zo strany Ruska, vynakladajú na obranu oveľa viac. Varoval, že rozdiel medzi raketovým útokom na Varšavu alebo na Madrid je desať minút.