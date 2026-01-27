< sekcia Zahraničie
Španielsko vyplatí 20 miliónov eur rodinám obetí po zrážke vlakov
Rodiny obetí dostanú do troch mesiacov po 216.000 eur, z toho 72.000 eur bude daňovo oslobodená pomoc španielskej vlády a 72.000 eur záloha poistného plnenia.
Autor TASR
Madrid 27. januára (TASR) - Španielsko vyplatí 20 miliónov eur ako kompenzáciu rodinám obetí zrážky vysokorýchlostných vlakov neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii. Minulý týždeň tam zahynulo 45 ľudí a viac ako 150 ďalších utrpelo zranenia. Oznámil to v utorok španielsky minister dopravy Óscar Puente, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Rodiny obetí dostanú do troch mesiacov po 216.000 eur, z toho 72.000 eur bude daňovo oslobodená pomoc španielskej vlády a 72.000 eur záloha poistného plnenia. Ďalších 72.000 eur bude vyplatených z povinného cestovného poistenia cestujúcich. Zranení dostanú od 2400 do 84.000 eur.
„Vieme, že bežné postupy a právne lehoty nie vždy zodpovedajú naliehavosti takejto tragédie,“ vyhlásil Puente s tým, že rodiny obetí si nemôžu dovoliť čakať na podporu roky. „Emocionálnu bolesť nemožno zhoršovať ekonomickou neistotou,“ dodal.
Pri zrážke vlakov 18. januára zahynulo 45 ľudí a ďalších viac než 150 utrpelo zranenia. Odborníci predpokladajú, že príčinou nehody mohol byť poškodený spoj na koľajniciach. Minister vnútra Fernando Grande-Marlask minulý utorok vylúčil sabotáž. Vyšetrovatelia vylúčili aj chybu rušňovodičov, z ktorých jeden zahynul.
