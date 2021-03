Španielsko vyšetruje smrť ženy po podaní vakcíny od AstraZenecy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Madrid 17. marca (TASR) - Španielske zdravotnícke úrady v stredu oznámili, že vyšetrujú tri prípady ľudí, ktorých po zaočkovaní vakcínou od spoločnosti AstraZeneca postihla trombóza (vznik krvnej zrazeniny). Jedna osoba z tejto trojice zomrela. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Oznámenie španielskej liekovej agentúry AEMPS nasleduje dva dni po tom, čo vláda preventívne pozastavila používanie tejto vakcíny na najmenej dva týždne.Tri prípady sa vyskytli v čase od pondelka večera do utorka skorého rána.Miestne médiá priniesli správu, že osobou, ktorá zomrela, bola 43-ročná učiteľka bez predchádzajúcich zdravotných problémov - zomrela na krvácanie do mozgu.Zdravotnícke úrady ani klinika, kde ženu prijali, podrobnosti nepotvrdili a odvolali sa pritom na zákon na ochranu údajov.Pondelkové rozhodnutie španielskej vlády pozastaviť očkovanie vakcínou od AstraZenecy nasledovalo niekoľko hodín po tom, čo podobné kroky ohlásili Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Ich opatrenia súvisia s obavami, že vakcína môže zapríčiniť vážne vedľajšie účinky, napríklad vznik krvných zrazenín, ktoré spôsobujú opuchy, infarkty a krvácanie.AEMPS v oznámení napísala, že všetky tri prípady môžu súvisieť s "", ale pevné závery ešte nepredložila.Vyšetrovatelia z AEMPS "".Do pozastavenia používania vakcíny od AstraZenecy dostalo v Španielsku túto očkovaciu látku celkovo 975.661 ľudí, ukazujú oficiálne údaje.Španielsko, ktoré používa aj vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna, zatiaľ zaznamenalo vyše 72.500 úmrtí na koronavírus spomedzi viac ako 3,2 milióna prípadov nákazy.Európska agentúra pre lieky (EMA) zatiaľ vyhlásila, že je "", že výhody vakcíny od AstraZenecy prevažujú nad jej prípadnými rizikami. A tvrdí, že neexistujú žiadne dôkazy spájajúce vakcínu s krvnými zrazeninami.Odborníci z EMA napriek tomu preverujú "" spájané so všetkými vakcínami a tento regulačný úrad Európskej únie má svoje závery z vyšetrovania zverejniť vo štvrtok.