Španielsko vyšle do Bulharska stíhačky i vojakov

Sofia/Madrid 9. februára (TASR) - Španielsko vyšle tento týždeň do Bulharska štyri vojenské lietadlá a 130 vojakov, ktorí tam budú plniť úlohy spojené s ochranou vzdušného priestoru. Cieľom misie bude posilnenie východného krídla Severoatlantickej aliancie (NATO), uviedlo v stredu bulharské ministerstvo obrany.



Očakáva sa, že prvé španielske stíhačky Eurofighter pristanú v Bulharsku koncom tohto týždňa a úlohy spojené s ochranou vzdušného priestoru budú plniť spolu s bulharskými vzdušnými silami do konca marca, uvádza bulharský rezort obrany.



"Táto misia zavádza opatrenia na zaistenie bezpečnosti východného krídla členských krajín NATO," napísal rezort vo vyhlásení.



Očakáva sa tiež, že Holandsko vyšle do Bulharska v apríli a máji dve stíhačky typu F-35, ktoré taktiež budú plniť úlohy spojené s ochranou vzdušného priestoru.



Bulharsko, ktoré je členom NATO od roku 2004, plánuje pod bulharským vedením vytvoriť v blízkej spolupráci s NATO bojovú skupinu, ktorá sa bude skladať z približne 1000 vojakov a bude zahŕňať aj príslušníkov armády spojeneckých krajín, píše Reuters.



Západ obviňuje Rusko z prípravy možnej invázie na Ukrajinu, pri ktorej hraniciach Rusko zoskupilo svojich vojakov. Moskva plány na vpád na Ukrajinu popiera s tým, že si chce len zaistiť vlastnú bezpečnosť, a z agresívneho správania obviňuje alianciu NATO.