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Španielsko vyšle vojakov do Ceuty, tamojšie orgány hovoria o chaose
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori.
Autor TASR
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Madrid 30. júla (TASR) - Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do svojej severoafrickej enklávy Ceuta vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti po masovom príchode migrantov z Maroka. Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti, informuje TASR podľa správ agentúr AP, Reuters a denníka El País.
„Ozbrojené sily budú pomáhať Občianskej garde pri výkone jej právomocí a pri akýchkoľvek ďalších opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na udržanie bezpečnosti v meste Ceuta,“ uviedlo ministerstvo vnútra vo vyhlásení. Posilnené majú byť aj špeciálne policajné jednotky, a to na približne 200 príslušníkov.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori. Migranti, prevažne Maročania, prechádzali okolo pobrežných hrádzí a smerovali do Ceuty po pláži a priľahlých cestách. Väčšinu tvorili mladí muži, medzi prichádzajúcimi však boli aj ženy a deti.
Podľa predstaviteľa Občianskej gardy Rachida Sbihiho sa situácia vymyká spod kontroly a počet migrantov, ktorí v posledných dňoch prekročili hranicu, môže dosahovať tisíce. „Sme preťažení a obávame sa, že sa to neskončí o dva dni,“ uviedli podľa denníka El País príslušníci bezpečnostných zložiek. Podľa úradov viacerí migranti pri pokuse dostať sa na územie Ceuty zahynuli.
Španielske ministerstvo vnútra vo štvrtok uviedlo, že posilňuje kapacity, personál a prostriedky na zvládnutie situácie. Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska má v piatok pricestovať do Ceuty, aby vyhodnotil vývoj situácie a rokoval s tamojšími predstaviteľmi.
Úrady zatiaľ nedokážu presne vysvetliť, čo spôsobilo výrazný nárast počtu migrantov. Miestne úrady predtým spájali vyšší počet príchodov s rozhodnutím španielskeho Najvyššieho súdu, podľa ktorého migrantov prichádzajúcich po mori nemožno okamžite vracať späť do Maroka. Niektorí marockí aktivisti však túto súvislosť spochybňujú.
Pomoc prisľúbila aj Európska únia. „Sme pripravení poskytnúť Španielsku ďalšiu podporu, a to finančnú, ako aj prostredníctvom dodatočnej technickej a operačnej pomoci vrátane podpory zo strany Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex),“ uviedla Komisia pre TASR. Doplnila, že je v kontakte so španielskymi aj marockými úradmi.
Súčasná situácia pripomína migračnú krízu z mája 2021, keď do Ceuty počas dvoch dní preniklo viac ako 8000 migrantov. Vtedy Madrid obvinil Rabat, že úmyselne uvoľnil kontroly na hranici po tom, ako Španielsko umožnilo hospitalizáciu lídra hnutia za nezávislosť Západnej Sahary Ibráhíma Ghálího, čo vyvolalo diplomatický spor medzi oboma krajinami. Madrid tentoraz odmietol obavy, že by Maroko pri riešení situácie nespolupracovalo, ako to bolo pred piatimi rokmi.
„Ozbrojené sily budú pomáhať Občianskej garde pri výkone jej právomocí a pri akýchkoľvek ďalších opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na udržanie bezpečnosti v meste Ceuta,“ uviedlo ministerstvo vnútra vo vyhlásení. Posilnené majú byť aj špeciálne policajné jednotky, a to na približne 200 príslušníkov.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori. Migranti, prevažne Maročania, prechádzali okolo pobrežných hrádzí a smerovali do Ceuty po pláži a priľahlých cestách. Väčšinu tvorili mladí muži, medzi prichádzajúcimi však boli aj ženy a deti.
Podľa predstaviteľa Občianskej gardy Rachida Sbihiho sa situácia vymyká spod kontroly a počet migrantov, ktorí v posledných dňoch prekročili hranicu, môže dosahovať tisíce. „Sme preťažení a obávame sa, že sa to neskončí o dva dni,“ uviedli podľa denníka El País príslušníci bezpečnostných zložiek. Podľa úradov viacerí migranti pri pokuse dostať sa na územie Ceuty zahynuli.
Španielske ministerstvo vnútra vo štvrtok uviedlo, že posilňuje kapacity, personál a prostriedky na zvládnutie situácie. Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska má v piatok pricestovať do Ceuty, aby vyhodnotil vývoj situácie a rokoval s tamojšími predstaviteľmi.
Úrady zatiaľ nedokážu presne vysvetliť, čo spôsobilo výrazný nárast počtu migrantov. Miestne úrady predtým spájali vyšší počet príchodov s rozhodnutím španielskeho Najvyššieho súdu, podľa ktorého migrantov prichádzajúcich po mori nemožno okamžite vracať späť do Maroka. Niektorí marockí aktivisti však túto súvislosť spochybňujú.
Pomoc prisľúbila aj Európska únia. „Sme pripravení poskytnúť Španielsku ďalšiu podporu, a to finančnú, ako aj prostredníctvom dodatočnej technickej a operačnej pomoci vrátane podpory zo strany Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex),“ uviedla Komisia pre TASR. Doplnila, že je v kontakte so španielskymi aj marockými úradmi.
Súčasná situácia pripomína migračnú krízu z mája 2021, keď do Ceuty počas dvoch dní preniklo viac ako 8000 migrantov. Vtedy Madrid obvinil Rabat, že úmyselne uvoľnil kontroly na hranici po tom, ako Španielsko umožnilo hospitalizáciu lídra hnutia za nezávislosť Západnej Sahary Ibráhíma Ghálího, čo vyvolalo diplomatický spor medzi oboma krajinami. Madrid tentoraz odmietol obavy, že by Maroko pri riešení situácie nespolupracovalo, ako to bolo pred piatimi rokmi.