Španielsko vyšle vojakov na Slovensko a zvýši počet vojakov v Rumunsku

Vilnius 11. júla (TASR) - Španielsko vyšle príslušníkov svojej armády na Slovensko v rámci nového obranného plánu pre východné krídlo NATO. Zvýši tiež počet svojich vojakov v Rumunsku. Oznámil to v utorok španielsky premiér Pedro Sánchez. TASR správu prevzala z agentúr DPA a EFE.



Sánchez to oznámil počas summitu NATO, ktorý sa v utorok začal v litovskom hlavnom meste Vilnius. Počet vojakov, ktorých majú vyslať, však nešpecifikoval. Príslušníci španielskych ozbrojených síl v súčasnosti pôsobia v Rumunsku a v pobaltských krajinách.



Posilňovanie východného krídla NATO je súčasťou nových plánov kolektívnej obrany a popri situácii na Ukrajine jednou z hlavných tém dvojdňového summitu vo Vilniuse (11. a 12. júla).



Český prezident Petr Pavel v utorok vo Vilniuse oznámil, že Česká republika sa bude významne podieľať na rozširovaní útvaru NATO na Slovensku, a to spolu s ďalším silným partnerom. Česko prispeje jedným zmiešaným práporom priamo na území SR a ďalším práporom, ktorý bude dislokovaný na území ČR.