Španielsko vyšle vojnové lode do Čierneho a Stredozemného mora

Madrid 20. januára (TASR) - Španielsko sa rozhodlo vyslať svoje vojnové lode, aby sa pripojili k námorným silám členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) v Stredozemnom a Čiernom mori. Uviedla to vo štvrtok španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. Podľa nej je dôvodom tohto kroku napätie spôsobené nahromadením ruskej armády na hraniciach s Ukrajinou. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Rusko nemôže prikázať žiadnej krajine, čo má robiť, takže NATO bude chrániť a brániť suverenitu každej krajiny, ktorá chce vstúpiť do NATO," povedala Roblesová.



Ministerka silového rezortu spresnila, že španielska mínolovka Meteoro už v pondelok vyplávala z prístavu Las Palmas a jedna z najmodernejších fregát španielskeho námorníctva Blas de Lezo opustí prístav v meste Ferrol do troch alebo štyroch dní.



Madridská vláda podľa Roblesovej zvažuje aj vyslanie stíhacích bombardérov do Bulharska. Španielsko však podľa nej naďalej uprednostňuje "výhradne diplomatickú cestu" na vyriešenie napätia medzi Ruskom a Ukrajinou.



Podľa Reuters španielsky príspevok k vojenskému nasadeniu NATO vo východnej Európe prichádza po tom, ako minister zahraničných vecí José Manuel Albares a americký minister zahraničných vecí Antony Blinken diskutovali o koordinovanej reakcii na hrozbu zo strany Ruska.



Rusko zhromaždilo na svojich hraniciach s Ukrajinou desaťtisíce vojakov a západné štáty sa obávajú, že Moskva plánuje novú inváziu. Kremeľ popiera, že by plánoval útok, avšak zároveň tvrdí, že by mohol podniknúť "bližšie nešpecifikovanú vojenskú akciu", ak nebude splnený zoznam požiadaviek vrátane prísľubu NATO, že nikdy neprijme Ukrajinu za člena aliancie.