Španielsko vyšle vojnovú loď na pomoc flotile smerujúcej do Pásma Gazy
Rovnaký krok v stredu potvrdil aj taliansky minister obrany Guido Crosetto.
Autor TASR
Madrid 25. septembra (TASR) - Španielsko vyšle vojnovú loď na pomoc flotile s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy, oznámil v stredu premiér Pedro Sánchez. Rovnaký krok v stredu potvrdil aj taliansky minister obrany Guido Crosetto. Madrid a Rím zareagovali na tvrdenia iniciatívy Global Sumud Flotilla (GSF), podľa ktorej boli jej lode v blízkosti Grécka terčom niekoľkých útokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sme znepokojení, a preto vyšleme loď, aby sme v prípade potreby mohli zachrániť našich občanov a priviezť ich späť do Španielska,“ povedal Sánchez a dodal, že loď odpláva vo štvrtok.
Taliansko v stredu vyslalo fregatu na pomoc tejto flotile. Podľa talianskeho ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho sú medzi členmi posádky aj talianski občania, členovia parlamentu a europarlamentu. Vyzval tiež Izrael, aby zaistil bezpečnosť flotily.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu útok na flotilu odsúdila, no iniciatívu označila za „nebezpečnú a nezodpovednú“. „Nie je potrebné riskovať vlastnú bezpečnosť, nie je potrebné ísť do vojnovej zóny, aby sa dodala pomoc do Gazy, ktorú mohla talianska vláda a príslušné orgány dodať za pár hodín,“ vyhlásila Meloniová v New Yorku na okraj Valného zhromaždenia OSN.
Aktivisti z GSF v noci na stredu počas plavby pri gréckom pobreží počuli viac než tucet výbuchov. Informovali tiež o škodách, ktoré spôsobili „neidentifikované objekty“ hodené na palubu. Okrem toho spozorovali aj drony.
GSF v súčasnosti tvorí 51 lodí, väčšina z nich sa nachádza pri gréckom ostrove Kréta. Cieľom aktivistov je prelomiť námornú blokádu palestínskej enklávy, ktorú na ňu Izrael uvalil v roku 2007. Izrael v pondelok uviedol, že nedovolí, aby sa flotila dostala do Pásma Gazy. Už v júni a júli Izrael zablokoval dva pokusy aktivistov o prelomenia blokády. Izraelské sily vtedy posádky lodí zadržali a deportovali.
