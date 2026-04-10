Španielsko vyzvalo Irán, aby s USA rokoval v dobrej viere
Šéf španielskej diplomacie zároveň opäť ostro odsúdil Izrael za pokračujúce útoky na Libanon, kde bojuje proti proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh.
Autor TASR
Madrid 10. apríla (TASR) - Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v piatok oznámil, že hovoril so svojím iránskym rezortným kolegom Abbásom Arákčím a vyzval ho, aby „v dobrej viere“ vyjednával so Spojenými štátmi v pakistanskom Islamabade. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vyzývam Irán – a to som tlmočil aj iránskemu ministrovi zahraničných vecí –, aby sa zúčastnil na týchto rokovaniach a aby k nim pristupoval v dobrej viere,“ uviedol Albares pre médiá. Dodal, že so svojím iránskym náprotivkom Arákčím hovoril „predvčerom“ a zároveň ho požiadal o zastavenie odpaľovania „všetkých rakiet a bezpilotných lietadiel“.
Šéf španielskej diplomacie zároveň opäť ostro odsúdil Izrael za pokračujúce útoky na Libanon, kde bojuje proti proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh.
„Libanon je hanbou vo svedomí ľudstva. Úroveň násilia, porušovanie medzinárodného a humanitárneho práva zo strany Izraela sú neprijateľné,“ vyhlásil Albares.
Španielsky premiér Pedro Sánchez patrí k najväčším kritikom amerických a izraelských útokov na Irán, ktoré označil za nezodpovedné a nelegálne. Prezident Trump pohrozil obmedzením obchodu s Madridom za to, že Washingtonu neumožnil používať základne v Španielsku vo vojne proti islamskej republike.
Rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi by sa mali začať v sobotu v pakistanskom Islamabade, ktorý sa stavia do pozície sprostredkovateľa rozhovorov. Biely dom v stredu oznámil, že americkú delegáciu povedie viceprezident J. D. Vance a iránsku zase predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf spolu s Abbásom Arákčím.
„Vyzývam Irán – a to som tlmočil aj iránskemu ministrovi zahraničných vecí –, aby sa zúčastnil na týchto rokovaniach a aby k nim pristupoval v dobrej viere,“ uviedol Albares pre médiá. Dodal, že so svojím iránskym náprotivkom Arákčím hovoril „predvčerom“ a zároveň ho požiadal o zastavenie odpaľovania „všetkých rakiet a bezpilotných lietadiel“.
Šéf španielskej diplomacie zároveň opäť ostro odsúdil Izrael za pokračujúce útoky na Libanon, kde bojuje proti proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh.
„Libanon je hanbou vo svedomí ľudstva. Úroveň násilia, porušovanie medzinárodného a humanitárneho práva zo strany Izraela sú neprijateľné,“ vyhlásil Albares.
Španielsky premiér Pedro Sánchez patrí k najväčším kritikom amerických a izraelských útokov na Irán, ktoré označil za nezodpovedné a nelegálne. Prezident Trump pohrozil obmedzením obchodu s Madridom za to, že Washingtonu neumožnil používať základne v Španielsku vo vojne proti islamskej republike.
Rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi by sa mali začať v sobotu v pakistanskom Islamabade, ktorý sa stavia do pozície sprostredkovateľa rozhovorov. Biely dom v stredu oznámil, že americkú delegáciu povedie viceprezident J. D. Vance a iránsku zase predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf spolu s Abbásom Arákčím.