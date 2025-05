Španielsko vyzvalo na medzinárodné zbrojné embargo voči Izraelu

Madrid 26. mája (TASR) — Španielska vláda vyzvala na zavedenie medzinárodného zbrojného embarga voči Izraelu s cieľom ukončiť humanitárnu katastrofu a vojnu v Pásme Gazy. Na úvod nedeľňajšieho ministerského stretnutia tzv. Madridskej skupiny v španielskom hlavnom meste to povedal španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares, informovali agentúry DPA a AFP.



„Všetci sa musíme dohodnúť na spoločnom zbrojnom embargu. Posledná vec, ktorú Blízky východ teraz potrebuje, sú zbrane,“ uviedol Albares.



Vyzval tiež na „okamžité pozastavenie“ partnerskej dohody Európskej únie s Izraelom, čo aj Brusel v súčasnosti zvažuje, a na zavedenie cielených sankcií voči jednotlivcom, ktorí bránia urovnaniu izraelsko-palestínskeho konfliktu vo forme vzniku dvoch samostatných štátov. V prípade potreby by mali byť sankcie uvalené aj na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



„Nič, o čom sa tu diskutuje, nie je namierené proti Izraelu,“ zdôraznil šéf diplomacie španielskej ľavicovej vlády. Zdôraznil, že „palestínsky ľud má rovnaké právo na mier a bezpečnosť ako izraelský ľud“.



Podľa Albaresa musí do Pásma Gazy začať masívny prísun humanitárnej pomoci bez podmienok a bez obmedzení a nesmie byť kontrolovaný Izraelom. „Mlčanie v týchto chvíľach je prejavom spolupáchateľstva na tomto masakre,“ povedal Albares.



Španielska vláda je jedným z najtvrdších kritikov vojenskej operácie izraelskej armády v Pásme Gazy v Európe. V septembri minulého roka zorganizovala prvé stretnutie Madridskej skupiny, na ktorom sa zúčastnilo výrazne menej krajín.



Na druhé stretnutie prišli ministri a poprední predstavitelia z približne 20 krajín Európy vrátane Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka a Talianska, ako aj z Egypta, Jordánska, Saudskej Arábie, Turecka, Maroka, Ligy arabských štátov a Organizácie islamskej spolupráce či Brazílie. Zástupcov vyslali aj Nórsko, Island, Írsko a Slovinsko, ktoré rovnako ako Španielsko už uznali samostatný palestínsky štát.



Podľa palestínskych zdrojov bolo od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú spustil bezprecedentný masaker palestínskych militantov v Izraeli zo 7. októbra 2023, zabitých viac ako 53.900 ľudí a vyše 122.700 utrpelo zranenia.