Španielsko: Z lietadla po núdzovom pristátí ušlo 14 pasažierov

Barcelona 7. decembra (TASR) - Španielske úrady pátrajú po 14 osobách, ktoré v stredu ušli z lietadla po núdzovom pristátí na barcelonskom letisku El Prat. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky denníka El Mundo.



Stroj leteckej spoločnosti Pegasus s 288 pasažiermi smeroval z marockej Casablancy do Istanbulu v Turecku. Technický personál na letisku El Prat zaznamenal v stredu okolo 4.30 h ráno miestneho času (3.30 h SEČ) žiadosť o núdzové pristátie, píše El Mundo. Jedna z pasažierok údajne začala rodiť.



Letisko lietadlu povolilo pristáť a k lietadlu dorazili príslušníci polície a zdravotníci. Keď sa tehotnú ženu usilovali previezť do sanitky, lietadlo opustilo 27 ľudí a pokúsili sa utiecť.



Policajti 14 migrantov vrátane "tehotnej" ženy zadržali. Päť z nich sa dobrovoľne vrátilo na palubu, voči ôsmim ďalším úrady začali proces deportácie. Zvyšné osoby sú na úteku a je po nich vyhlásené pátranie.



Ženu previezli do nemocnice, zdravotníci však jej tehotenstvo nepotvrdili. Bola preto zadržaná za občiansku neposlušnosť.