< sekcia Zahraničie
Španielsko zablahoželalo víťazovi prezidentských volieb v Hondurase
Trump podporil Asfuru len niekoľko dní pred voľbami - vyhlásil, že ide o jediného honduraského kandidáta, s ktorým by americká administratíva spolupracovala.
Autor TASR
Madrid 26. decembra (TASR) - Španielska vláda zagratulovala vo štvrtok honduraskému konzervatívcovi Nasrymu Asfurovi, ktorého podporuje americký prezident Donald Trump, po tom, čo bol vyhlásený za víťaza sporných prezidentských volieb v tejto stredoamerickej krajine. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Asfura (67) - syn palestínskych imigrantov - z konzervatívnej Národnej strany získal v hlasovaní z 30. novembra spolu 40,27 percenta hlasov. Tesne tak porazil štvornásobného kandidáta Salvadora Nasrallu z Liberálnej strany, ktorý skončil druhý s 39,39 percentami hlasov. Ich pozície boli počas niekoľkotýždňového sčítavania hlasov prakticky vyrovnané.
„Španielsko blahoželá novému prezidentovi Hondurasu a vyjadruje svoju plnú ochotu pokračovať v spolupráci s ľudom a vládou Hondurasu,“ uviedlo španielske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Obvinenia z nezrovnalostí a volebných podvodov však narušili priebeh sčítania hlasov a dlhé čakanie na výsledky vyvolalo medzi občanmi napätie, píše AFP.
Nasralla požadoval úplné prepočítanie hlasov kvôli údajným nezrovnalostiam a Asfurovo víťazstvo neuznal.
„Veríme, že problémy, ktoré vznikli počas sčítania hlasov, budú vyriešené s maximálnou transparentnosťou,“ uvádza sa vo vyhlásení Španielsko, ktoré udržiava úzke vzťahy so svojimi bývalými latinskoamerickými kolóniami.
Trump podporil Asfuru len niekoľko dní pred voľbami - vyhlásil, že ide o jediného honduraského kandidáta, s ktorým by americká administratíva spolupracovala.
Asfura (67) - syn palestínskych imigrantov - z konzervatívnej Národnej strany získal v hlasovaní z 30. novembra spolu 40,27 percenta hlasov. Tesne tak porazil štvornásobného kandidáta Salvadora Nasrallu z Liberálnej strany, ktorý skončil druhý s 39,39 percentami hlasov. Ich pozície boli počas niekoľkotýždňového sčítavania hlasov prakticky vyrovnané.
„Španielsko blahoželá novému prezidentovi Hondurasu a vyjadruje svoju plnú ochotu pokračovať v spolupráci s ľudom a vládou Hondurasu,“ uviedlo španielske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Obvinenia z nezrovnalostí a volebných podvodov však narušili priebeh sčítania hlasov a dlhé čakanie na výsledky vyvolalo medzi občanmi napätie, píše AFP.
Nasralla požadoval úplné prepočítanie hlasov kvôli údajným nezrovnalostiam a Asfurovo víťazstvo neuznal.
„Veríme, že problémy, ktoré vznikli počas sčítania hlasov, budú vyriešené s maximálnou transparentnosťou,“ uvádza sa vo vyhlásení Španielsko, ktoré udržiava úzke vzťahy so svojimi bývalými latinskoamerickými kolóniami.
Trump podporil Asfuru len niekoľko dní pred voľbami - vyhlásil, že ide o jediného honduraského kandidáta, s ktorým by americká administratíva spolupracovala.