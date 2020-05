Španielsko uvoľňuje opatrenia, dovolenky je možné rezervovať od júla

Madrid 25. mája (TASR) - Španielsko vstúpilo v pondelok do prvej fázy uvoľňovania obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informoval o tom denník The Guardian s tým, že niektoré časti krajiny vstúpili dokonca už do druhej fázy, a teda obmedzenia zmiernili ešte o čosi viac.



Prvá fáza sa podľa denníka El País vyznačuje opätovným povolením stavebných prác v obytných zónach či flexibilnejším otváraním nákupných centier. Povolené bude otvorenie obchodov menších než 400 metrov štvorcových, pričom však budú musieť do svojej prevádzky zabezpečiť osobitný vstup zvonku. Do múzeí bude smieť vstúpiť naraz 30 až 50 percent z bežnej kapacity návštevníkov.



Druhá fáza zmierňovania opatrení umožní miestnym úradom kontrolovať počet ľudí na plážach, aby sa zabezpečili dvojmetrové rozstupy medzi návštevníkmi. Zavedú sa aj časové limity pre ľudí na plážach a na priľahlých parkoviskách. Prístup na pláže musí byť zároveň bezplatný, ako vyplýva z príslušného nariadenia. Každá osoba bude môcť zabrať najviac štyri metre štvorcové, aby bolo možné vyčísliť celkovú kapacitu pláže.



Turisti zo zahraničia si môžu dovolenku v Španielsku naplánovať od júla, ako v pondelok vyhlásila tamojšia ministerka pre turizmus Reynes Marotová. V júli totiž zrejme vyprší povinnosť podstúpiť po vstupe do krajiny povinnú 14-dňovú karanténu, poznamenala agentúra Reuters. "Je úplne rozumné naplánovať si v júli v Španielsku letnú dovolenku", povedala Marotová v rozhovore pre lokálnu rozhlasovú stanicu Onda Cero.



Návrat zahraničných turistov do Španielska od júla avizoval už v sobotu španielsky premiér Pedro Sánchez.